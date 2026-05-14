Линдси Лохан вышла в свет на Каннском кинофестивале. Актриса стала гостьей ланча, который организовал журнал Vanity Fair. Об этом пишет Just Jared.
39-летняя звезда появилась перед фотографами в золотом платье-бюстье из бархата. Наряд дополнил длинный шлейф, а зону декольте оформили черной тканью. К платью Лохан подобрала черные туфли на каблуках.
Стилисты уложили ее волосы мягкими локонами и сделали вечерний макияж.
Артистка замужем за финансистом Бадером Шаммасом. Их роман начался в 2019 году. Спустя два года бизнесмен сделал Лохан предложение, и она согласилась.
О помолвке пара объявила в соцсетях. В 2022 году влюбленные сыграли свадьбу.
