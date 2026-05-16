Первая церемония «Оскар»: кому и за что вручали премии Американской киноакадемии в 1929 году

Сегодня вручение наград Американской киноакадемии выглядит как грандиозное шоу мирового масштаба, но начиналось все куда скромнее. Вспоминаем, как проходила первая церемония, состоявшаяся 16 мая 1929 года
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Статуэтка «Оскар»
Статуэтка «Оскар»Источник: Legion-Media.ru

Как-то все не то

Впервые Американская киноакадемия решила поощрить творческие коллективы, занимающиеся выпуском фильмов, почти сто лет назад — в 1929 году. Первая церемония, которая была не настолько помпезной, как в наши дни, прошла 16 мая в отеле «Рузвельт», расположенном на Голливудском бульваре. Ведущим был выдающийся актер немого кино Дуглас Фэрбенкс, по совместительству являвшийся первым президентом Академии.

Дуглас Фэрбенкс
Дуглас Фэрбенкс

Мероприятие прошло довольно быстро — всего за четверть часа — и без малейшей интриги. Список лауреатов был известен заранее; прятать имена победителей в конверты начали значительно позже. Также отсутствовали некоторые привычные современному кинозрителю номинации, зато присутствовали другие, вроде «За уникальное художественное исполнение» или «За лучшие титры в немой картине». Однако мероприятие понравилось присутствующим, а свежеиспеченные обладатели новой премии получили свою порцию внимания газетчиков.

Лучший фильм

Кадр из фильма «Крылья»
Кадр из фильма «Крылья»

Было бы невероятно странно учредить премию за вклад в киноискусство и не предусмотреть номинацию «За лучший фильм». Эту награду получила военная мелодрама 1927 года «Крылья» с Кларой Боу и Чарльзом «Бадди» Роджерсом в главных ролях. «Крылья» остались единственной в истории немой картиной, удостоенной этой награды.

Лучшие режиссеры

Кадр из фильма «Седьмое небо»
Кадр из фильма «Седьмое небо»

В отличие от современности, на первой церемонии вручения премий Американской киноакадемии отдельно отмечали работу режиссера драматического произведения и режиссера-комедиографа. 

Первым стал Фрэнк Борзеги, снявший экранизацию популярного бродвейского мюзикла «Седьмое небо». А вторым — Льюис Майлстоун, снявший приключенческую комедию «Два аравийских рыцаря» о двух американских солдатах Первой мировой войны, бегущих из плена под видом арабов. В дальнейшем режиссеров комедий уравняли в правах с «серьезными» коллегами по цеху и лишили отдельной награды.

Лучшие актеры и актрисы

Кадр из фильма «Последний приказ»
Кадр из фильма «Последний приказ»

В начале прошлого века кинобизнес в США был устроен иначе. Балом правили киностудии, решавшие, кого, когда и в каком фильме снимать. Поэтому актеров награждали не за конкретные роли, а по совокупности заслуг за последнее время. Это делало бессмысленным деление премии на награды для ведущих артистов и актеров второго плана. Хотя разделение на мужские и женские актерские номинации уже существовало.

Лучшим актером 1929 года по версии Американской киноакадемии стал Эмиль Яннингс, исполнивший главную роль в драме о русских эмигрантах «Последний приказ». Лучшей актрисой стала Джанет Гейнор, блиставшая в фильмах «Седьмое небо» и «Восход солнца».

Лучшие сценаристы

Кадр из фильма «Подполье»
Кадр из фильма «Подполье»

Премии за сценарное мастерство с самого начала вручались в двух категориях: за лучший адаптированный сценарий и лучший оригинальный сюжет. Такое деление имело смысл, поскольку чтение и театр все еще оставались одними из самых популярных вариантов проведения досуга, а экранизации литературных произведений и популярных пьес вызывали повышенный интерес у начитанных зрителей.

В категории «Лучший оригинальный сюжет» с фильмом «Подполье» победил известный в начале прошлого века драматург Бен Хект, впоследствии работавший над сценарием культовой мелодрамы всех времен и народов «Унесенные ветром». Лучшим создателем адаптированного сценария стал Бенжамин Глейзер с фильмом «Седьмое небо» о бедном чистильщике канализации, живущем в мансарде под звездами.

Дело техники

Кадр из фильма «Восход солнца»
Кадр из фильма «Восход солнца»

Съемки фильма всегда были сложным техническим процессом, требующим слаженного труда в том числе и технических специалистов. Это хорошо понимали организаторы премии, а потому уже на самой первой церемонии чествовали выдающихся мастеров операторского искусства, декораторов и специалистов по спецэффектам.

Звание лучшего оператора поделили Чарльз Рошер и Карл Страсс, под руководством выдающегося режиссера Фридриха Мурнау снявшие мелодраму «Восход солнца». Художник-постановщик Уильям Мензис, впоследствии работавший над «Багдадским вором» и «Унесенными ветром», получил премию за лучшую работу художника в фильмах «Голубь» и «Буря». А награду за лучшие спецэффекты досталась одному из отцов-основателей Американской киноакадемии Рою Померою, создавшему впечатляющие для своего времени сцены воздушных боев в фильме «Крылья».