Как-то все не то
Впервые Американская киноакадемия решила поощрить творческие коллективы, занимающиеся выпуском фильмов, почти сто лет назад — в 1929 году. Первая церемония, которая была не настолько помпезной, как в наши дни, прошла 16 мая в отеле «Рузвельт», расположенном на Голливудском бульваре. Ведущим был выдающийся актер немого кино Дуглас Фэрбенкс, по совместительству являвшийся первым президентом Академии.
Мероприятие прошло довольно быстро — всего за четверть часа — и без малейшей интриги. Список лауреатов был известен заранее; прятать имена победителей в конверты начали значительно позже. Также отсутствовали некоторые привычные современному кинозрителю номинации, зато присутствовали другие, вроде «За уникальное художественное исполнение» или «За лучшие титры в немой картине». Однако мероприятие понравилось присутствующим, а свежеиспеченные обладатели новой премии получили свою порцию внимания газетчиков.
Лучший фильм
Было бы невероятно странно учредить премию за вклад в киноискусство и не предусмотреть номинацию «За лучший фильм». Эту награду получила военная мелодрама 1927 года «Крылья» с Кларой Боу и Чарльзом «Бадди» Роджерсом в главных ролях. «Крылья» остались единственной в истории немой картиной, удостоенной этой награды.
Лучшие режиссеры
В отличие от современности, на первой церемонии вручения премий Американской киноакадемии отдельно отмечали работу режиссера драматического произведения и режиссера-комедиографа.
Первым стал Фрэнк Борзеги, снявший экранизацию популярного бродвейского мюзикла «Седьмое небо». А вторым — Льюис Майлстоун, снявший приключенческую комедию «Два аравийских рыцаря» о двух американских солдатах Первой мировой войны, бегущих из плена под видом арабов. В дальнейшем режиссеров комедий уравняли в правах с «серьезными» коллегами по цеху и лишили отдельной награды.
Лучшие актеры и актрисы
В начале прошлого века кинобизнес в США был устроен иначе. Балом правили киностудии, решавшие, кого, когда и в каком фильме снимать. Поэтому актеров награждали не за конкретные роли, а по совокупности заслуг за последнее время. Это делало бессмысленным деление премии на награды для ведущих артистов и актеров второго плана. Хотя разделение на мужские и женские актерские номинации уже существовало.
Лучшим актером 1929 года по версии Американской киноакадемии стал Эмиль Яннингс, исполнивший главную роль в драме о русских эмигрантах «Последний приказ». Лучшей актрисой стала Джанет Гейнор, блиставшая в фильмах «Седьмое небо» и «Восход солнца».
Лучшие сценаристы
Премии за сценарное мастерство с самого начала вручались в двух категориях: за лучший адаптированный сценарий и лучший оригинальный сюжет. Такое деление имело смысл, поскольку чтение и театр все еще оставались одними из самых популярных вариантов проведения досуга, а экранизации литературных произведений и популярных пьес вызывали повышенный интерес у начитанных зрителей.
В категории «Лучший оригинальный сюжет» с фильмом «Подполье» победил известный в начале прошлого века драматург Бен Хект, впоследствии работавший над сценарием культовой мелодрамы всех времен и народов «Унесенные ветром». Лучшим создателем адаптированного сценария стал Бенжамин Глейзер с фильмом «Седьмое небо» о бедном чистильщике канализации, живущем в мансарде под звездами.
Дело техники
Съемки фильма всегда были сложным техническим процессом, требующим слаженного труда в том числе и технических специалистов. Это хорошо понимали организаторы премии, а потому уже на самой первой церемонии чествовали выдающихся мастеров операторского искусства, декораторов и специалистов по спецэффектам.
Звание лучшего оператора поделили Чарльз Рошер и Карл Страсс, под руководством выдающегося режиссера Фридриха Мурнау снявшие мелодраму «Восход солнца». Художник-постановщик Уильям Мензис, впоследствии работавший над «Багдадским вором» и «Унесенными ветром», получил премию за лучшую работу художника в фильмах «Голубь» и «Буря». А награду за лучшие спецэффекты досталась одному из отцов-основателей Американской киноакадемии Рою Померою, создавшему впечатляющие для своего времени сцены воздушных боев в фильме «Крылья».