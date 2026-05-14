57-летняя Джиллиан Андерсон удивила поклонников новым имиджем на Каннском фестивале

Звезда «Секретных материалов» сменила прическу
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Джиллиан Андерсон
Джиллиан АндерсонИсточник: Legion-Media.ru

Джиллиан Андерсон посетила 79-й Каннский кинофестиваль. 57-летняя актриса вышла в свет, чтобы представить свою новую работу — фильм «Подростковый секс и смерть в лагере „Миазма“».

Звезда сериала «Секретные материалы» появилась перед фотографами в непривычном для себя образе. Вместо прямых волос Джиллиан сделала мелкие пышные кудри, которые многим напомнили прическу Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе».

Джиллиан Андерсон
Джиллиан АндерсонИсточник: Legion-Media.ru

Для фотосессии актриса выбрала элегантное бежевое платье Miu Miu. Наряд украшали цветочные аппликации сливочного оттенка и пайетки. Образ завершили минималистичные бордовые босоножки, лаконичные ювелирные украшения, натуральный макияж и маникюр молочного цвета.

Джиллиан Андерсон
Джиллиан АндерсонИсточник: Legion-Media.ru

«Подростковый секс и смерть в лагере „Миазма“» — один из самых ожидаемых хорроров 2026 года, снятый американским режиссером Джейн Шенбрун. В картине Андерсон составили компанию Ханна Эйнбиндер, Ева Виктор, Джейн Хейвен и другие актеры.

79-й Каннский кинофестиваль проходит с 12 по 23 мая 2026 года.