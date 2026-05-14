Анна Михалкова получила трогательное поздравление от матери Татьяны Михалковой в свой день рождения — 14 мая актрисе исполнилось 52 года. Татьяна Евгеньевна в личном блоге разместила архивные семейные фотографии.
На одном из снимков звезда фильма «Чувства Анны» была запечатлена вместе с мамой и отцом Никитой Михалковым, который нежно обнимал старшую дочь. На другом фото Михалкова позировала с братом Артемом Михалковым и сестрой Надеждой Михалковой.
«Анечка, с днем рождения тебя! Мы тебя очень любим и безмерно гордимся тобой!» — тепло обратилась к дочери Татьяна Евгеньевна.
Анна Михалкова родилась в браке режиссера Никиты Михалкова и советской манекенщины Татьяны Михалковой. У пары также есть младшие дети — 50-летний Артем и 39-летняя Надежда.
В первом браке с Анастасией Вертинской у Никиты Сергеевича родился сын Степан Михалков. Ему 59 лет.
Сама Анна Михалкова тоже воспитывает троих детей от мужа Альберта Бакова. У актрисы и бизнесмена есть 26-летний сын Андрей, 25-летний сын Сергей и 12-летняя дочь Лидия.
