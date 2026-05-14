Стартовали съемки второго сезона курортной комедии «Убойный отпуск». Знакомая зрителям семейная пара в исполнении Анны Михалковой и Александра Робака снова отправится в путешествие, но на этот раз местом действия станет Алтайский край.
В продолжении сериала вернутся также Любовь Аксенова и Денис Кузнецов. К актерскому составу присоединились Максим Стоянов и Мадлен Джабраилова — они сыграют харизматичного контрабандиста и хозяйку отеля. Еще две новые роли исполнили Ксения Теплова и Николай Шрайбер.
Первый сезон проекта вышел в июле 2024 года. Сюжет строился вокруг супругов на грани развода, которые по просьбе беременной дочери отправились в пятизвездочный отель в Турции и неожиданно оказались в центре криминальной истории.
Во втором сезоне Рома и Люба снова переживают кризис. Чтобы спасти отношения, они выбирают проверенный способ — совместный отпуск. Пара отправляется в оздоровительное путешествие на Алтай. Но, как обычно, все идет не по плану: вместо детокс-процедур герои ввязываются в полную приключений жизнь контрабандистов. Трудности сближают, но главный вопрос в том, переживет ли их брак очередную опасную встряску.
Режиссером алтайского сезона «Убойного отпуска» стала Анна Пармас.
«Мне самой очень нравился первый сезон „Убойного отпуска“, который я смотрела как зрительница. В нем же играла моя любимая актриса Анна Михалкова, которая одинаково хорошо работает и в драмах, и в комедиях. Их дуэт с Сашей Робаком — точнейшее попадание в кастинг, и совершенно не удивительно, что сериал стал по-настоящему народным», — рассказала режиссер.
Анна Михалкова призналась, что с Анной Пармас ее связывает давняя дружба, поэтому работать было легко.
«Мне очень интересно, что получится в результате, потому что мою героиню в этом сезоне ждут еще более серьезные испытания. Я уверена, что зрителю будет над чем посмеяться, поплакать, задуматься и сделать выводы», — отметила актриса.
Над сценарием продолжения работали Илья Шошин, Екатерина Сазонова, Алексей Артемов и Александр Собичевский.
Производством занимаются ON Студия совместно со студией LOOK FILM. Продолжение «Убойного отпуска» будет выходить на онлайн-платформе Кион.