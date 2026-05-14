Михалкова и Робак едут на Алтай в продолжении комедии «Убойный отпуск»: первые кадры

Действие комедийного сериала со звездным составом перенесется из Турции в Алтайский край
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Убойный отпуск» (2 сезон)
Кадр из сериала «Убойный отпуск» (2 сезон)

Стартовали съемки второго сезона курортной комедии «Убойный отпуск». Знакомая зрителям семейная пара в исполнении Анны Михалковой и Александра Робака снова отправится в путешествие, но на этот раз местом действия станет Алтайский край.

В продолжении сериала вернутся также Любовь Аксенова и Денис Кузнецов. К актерскому составу присоединились Максим Стоянов и Мадлен Джабраилова — они сыграют харизматичного контрабандиста и хозяйку отеля. Еще две новые роли исполнили Ксения Теплова и Николай Шрайбер.

Первый сезон проекта вышел в июле 2024 года. Сюжет строился вокруг супругов на грани развода, которые по просьбе беременной дочери отправились в пятизвездочный отель в Турции и неожиданно оказались в центре криминальной истории.

Во втором сезоне Рома и Люба снова переживают кризис. Чтобы спасти отношения, они выбирают проверенный способ — совместный отпуск. Пара отправляется в оздоровительное путешествие на Алтай. Но, как обычно, все идет не по плану: вместо детокс-процедур герои ввязываются в полную приключений жизнь контрабандистов. Трудности сближают, но главный вопрос в том, переживет ли их брак очередную опасную встряску.

Режиссером алтайского сезона «Убойного отпуска» стала Анна Пармас.

«Мне самой очень нравился первый сезон „Убойного отпуска“, который я смотрела как зрительница. В нем же играла моя любимая актриса Анна Михалкова, которая одинаково хорошо работает и в драмах, и в комедиях. Их дуэт с Сашей Робаком — точнейшее попадание в кастинг, и совершенно не удивительно, что сериал стал по-настоящему народным», — рассказала режиссер.

Анна Михалкова призналась, что с Анной Пармас ее связывает давняя дружба, поэтому работать было легко.

«Мне очень интересно, что получится в результате, потому что мою героиню в этом сезоне ждут еще более серьезные испытания. Я уверена, что зрителю будет над чем посмеяться, поплакать, задуматься и сделать выводы», — отметила актриса.

Над сценарием продолжения работали Илья Шошин, Екатерина Сазонова, Алексей Артемов и Александр Собичевский.

Производством занимаются ON Студия совместно со студией LOOK FILM. Продолжение «Убойного отпуска» будет выходить на онлайн-платформе Кион.