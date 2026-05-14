Создатели «Смешариков» запускают детективный мультсериал «Находкин»

Мультсериал ориентирован прежде всего на детскую аудиторию в возрасте от трех до шести лет
Кадр из сериала «Азбука благотворительности со Смешариками»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) «Рики» («Смешарики», «Пинкод», «Финник») 15 мая запускает новый мультсериал «Находкин» — «о буднях и выходных непревзойденного детектива с безупречными усами и неотразимой улыбкой», сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга. Проект создан в бездиалоговом формате, а всех персонажей озвучил один актер — Михаил Хрусталев.

«Премьера десяти серий первого сезона состоится 15 мая в онлайн-кинотеатре “Иви”. Каждая трехминутная серия строится по принципу детективного квеста. Главный герой — детектив Находкин — ищет пропавшие вещи в городке Потеряево. Процесс его размышлений визуализируется с помощью специальных графических приемов, что позволяет зрителям следовать за ходом мыслей персонажа и самостоятельно разгадывать загадки», — рассказали в «Рики».

Мультсериал ориентирован прежде всего на детскую аудиторию в возрасте от трех до шести лет. В основе сюжета лежит методика развития логики и критического мышления через визуальное восприятие. Отказ от использования устной и письменной речи продиктован необходимостью сфокусировать внимание ребенка на деталях: форме, цвете и размере предметов, отметили создатели.

Ведущий режиссер проекта — Константин Бирюков, ранее работавший над классическими сериями «Смешариков» и «Детективом Финником». Его жена Екатерина Бирюкова стала соавтором идеи и ведущим художником-постановщиком, сформировав визуальный стиль «Находкина». «Я с детства люблю детективы, а благодаря визуальным загадкам — получился “Находкин”. Это первый сыщик в истории, который не отвлекает болтовней: он просто молча возвращает вещи владельцам, а улыбки — зрителям», — прокомментировал Бирюков.

Вместо слов персонажи используют универсальный язык звукоподражаний и фирменное бурчание «Пам-пам-пам», рассказали создатели проекта. Всех персонажей — мужчин, женщин, детей и собаку Улику — озвучил Михаил Хрусталев, главный голос франшизы «Финник». «Такой формат не только усиливает комический эффект, но и делает контент понятным аудитории в любой точке мира без необходимости перевода и адаптации», — добавили в «Рики».

Сериал создается при поддержке Министерства культуры России. В 2024 году «Находкин» стал победителем национальной анимационной премии «Икар» в номинации «Концепт-художник».