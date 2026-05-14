Создатели «Смешариков» запускают детективный мультсериал «Находкин»

Ведущий режиссер проекта — Константин Бирюков, ранее работавший над классическими сериями «Смешариков» и «Детективом Финником». Его жена Екатерина Бирюкова стала соавтором идеи и ведущим художником-постановщиком, сформировав визуальный стиль «Находкина». «Я с детства люблю детективы, а благодаря визуальным загадкам — получился “Находкин”. Это первый сыщик в истории, который не отвлекает болтовней: он просто молча возвращает вещи владельцам, а улыбки — зрителям», — прокомментировал Бирюков.