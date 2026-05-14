Юлия Высоцкая и Юра Борисов номинированы на «ТЭФИ 2026» за сериал Кончаловского

Юлия Высоцкая и Юра Борисов вошли в число номинантов национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в 2026 году. Они заявлены в категориях «Лучшая актриса» и «Лучший актер» за роли в сериале «Хроники русской революции».
Режиссер масштабной исторической драмы Андрей Кончаловского также претендует на награду.
В «Хрониках русской революции» Юра Борисов играет начальника особого отдела полиции, пытающегося предотвратить революционные мятежи. Юлия Высоцкая предстала в образе светской дамы и революционерки, чья история тесно пересекается с линией героя Борисова.
На премию «Лучшая актриса» также номинирована Мария Аронова («Олдскул», «Праздники»), Агата Муцениеце («Химкинские ведьмы») и Вильма Кутавичюте («Дорогой Вилли»).
В мужской актерской категории значатся Сергей Маковецкий («Дорогой Вилли»), Игорь Золотовицкий («Улица Шекспира»), Андрей Федорцов («Следопыт») и Михаил Трухин («Ивановы-Ивановы»).
«ТЭФИ» — российская национальная телевизионная премия, которая вручается за наиболее значимые работы и профессионализм в телеиндустрии. Церемонии награждения победителей состоятся 8 и 9 июня 2026 года.
