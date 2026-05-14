Мария Аронова дважды номинирована на премию «ТЭФИ» как лучшая актриса

Актриса вошла в шорт-лист номинантов на премию «ТЭФИ 2026» сразу с двумя проектами
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Праздники»
Кадр из сериала «Праздники»

Мария Аронова стала финалисткой телевизионной премии «ТЭФИ 2026» в категории «Лучшая актриса сериала». Исполнительница вошла в шорт-лист сразу с двумя проектами.

Аронова номинирована за роль учительницы математики советской закалки в комедии «Олдскул», а также за роль подполковника полиции и главы большой семьи Натальи Пыжовой в сериале «Праздники».

Кадр из сериала «Олдскул»
Кадр из сериала «Олдскул»

Конкурентками народной артистки РФ стали Юлия Высоцкая, номинированная за роль в историческом сериале Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», а также Агата МуцениецеХимкинские ведьмы») и Вильма КутавичютеДорогой Вилли»).

«ТЭФИ» — национальная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств. Церемонии награждения победителей состоятся 8 и 9 июня 2026 года.

ТВ Mail — информационный партнер премии в 2026 году.