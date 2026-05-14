Мария Аронова дважды номинирована на премию «ТЭФИ» как лучшая актриса

Мария Аронова стала финалисткой телевизионной премии «ТЭФИ 2026» в категории «Лучшая актриса сериала». Исполнительница вошла в шорт-лист сразу с двумя проектами.
Конкурентками народной артистки РФ стали Юлия Высоцкая, номинированная за роль в историческом сериале Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», а также Агата Муцениеце («Химкинские ведьмы») и Вильма Кутавичюте («Дорогой Вилли»).
«ТЭФИ» — национальная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств. Церемонии награждения победителей состоятся 8 и 9 июня 2026 года.
