Стало известно, почему Людмила Аринина оставила все наследство Ирине Пеговой

Людмила Аринина оставила все наследство Ирине Пеговой, так как та была ее близким другом и на протяжении долгих лет находилась рядом, поддерживала покойную актрису и заботилась о ней. Об этом в разговоре с kp.ru рассказал источник, знакомый с ситуацией.
По словам инсайдера, дело вовсе не в корысти и выгоде, а в искренней заботе. После смерти мужа Аринина осталась одна. Тогда она пожаловалась на одиночество Пеговой, с которой они подружились на съемках «Закона обратного волшебства». Та стала чаще навещать женщину, покупать все необходимые лекарства и продукты, приносить горячую еду.
«Это история не про корысть, не про выгоду, а про человеческую дружбу, про милосердие и взаимовыручку. Их связывала сначала просто дружба. Потом, когда ушел из жизни третий муж, и Людмила Михайловна осталась совсем одна, тогда пожаловалась на одиночество Ирине — та поддержала, и стала заботиться как о самом близком человеке. Окружила заботой и любовью», — пояснил собеседник портала.
У Арининой остались племянники. Однако и при жизни ее отношения с ними сложно было назвать теплыми родственными. Как пишет kp.ru, они лишь изредка созванивались, и только. Однако, узнав о завещании, родственники попытались оспорить его.
По данным издания, Аринина заблаговременно позаботилась об этом. Завещание она составила очень давно, а к нему прилагалось медицинское освидетельствование, согласно которому Людмила Михайловна была полностью дееспособна на момент его подписания.
Адвокат Валерий Панасюк отметил, что у родни Арининой вряд ли получится оспорить документ.
«В случае, если человек был дееспособным, отдавал отчет своим действиям — то никаким образом они не смогут оспорить завещание. Максимум на что могут претендовать — на обязательную долю в завещании», — объяснил он.