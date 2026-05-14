Джеймс Франко впервые за семь лет вышел в свет с возлюбленной

Актер и его возлюбленная посетили церемонию открытия 79-го Каннского кинофестиваля
Изабель Пакзад и Джеймс Франко
Изабель Пакзад и Джеймс Франко — Источник: Reuters

48-летний американский актер Джеймс Франко и его 30-летняя возлюбленная Изабель Пакзад посетили церемонию открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Пара появилась на премьере французской романтической комедии «Электрический поцелуй».

Для официального выхода Франко выбрал классический черный костюм с бабочкой, а его спутница — элегантное вечернее платье с разрезом на бедре. Свой образ Изабель дополнила босоножками на высоком каблуке и украшениями.

Джеймс Франко и Изабель Пакзад
Джеймс Франко и Изабель Пакзад — Источник: Legion-Media.ru

Этот совместный выход ознаменовал окончательное возвращение актера в европейское киносообщество после затяжного перерыва в карьере.

Проблемы в профессиональной жизни Джеймса начались в 2019 году, когда бывшие студентки киношколы обвинили его в сексуальных домогательствах. Франко отрицал вину, однако в 2021 году согласился выплатить 2,2 миллиона долларов в рамках судебного урегулирования. Позже в интервью актер признал факт интимных связей с ученицами, назвав их обоюдными, но публично раскаялся в своем поведении.