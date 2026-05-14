Кристен Стюарт возвращается к роли вампирши

В Испании стартовали съемки вампирского триллера «Плоть богов». Одна из главных ролей досталась Кристен Стюарт, известной по другой вампирской саге. К актерскому составу нового фильма также присоединились Вагнер Моура, Элизабет Олсен, Эсме Крид-Майлз, Роланд Меллер и Альба Баптиста.
Стюарт и Моура сыграют Рауля и Алекс, супружескую пару из Лос-Анджелеса 80-х, которые каждый вечер спускаются из своей роскошной квартиры в небоскребе и отправляются в захватывающий ночной мир. Когда они сталкиваются с таинственной женщиной и ее компанией, Рауль и Алекс оказываются вовлечены в гламурный, сюрреалистический мир гедонизма и острых ощущений.
Съемки картины будут разделены на два этапа: первая часть пройдет на Канарских островах (Испания), вторая – в Кельне (Германия).