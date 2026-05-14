Деми Мур высказалась за сотрудничество с ИИ в киноиндустрии

Американская актриса Деми Мур призвала Голливуд искать способы взаимодействия с искусственным интеллектом (ИИ), а не противостоять ему. Соответствующее заявление она сделала во время пресс‑конференции жюри на Каннском кинофестивале.
«Реальность такова, что сопротивляться — значит идти против течения. ИИ уже здесь. Бороться с ним — значит вступать в схватку, которую мы проиграем. Поэтому искать способы работы с ним — куда более ценный путь», — приводит ее слова издание Variety.
Отвечая на вопрос о мерах защиты Голливуда от рисков, связанных с ИИ, актриса призналась, что не знает точного ответа, но склоняется к мнению, что индустрия делает недостаточно.
При этом знаменитость отметила, что ИИ расширяет творческие горизонты, однако он не может заменить человека в создании искусства. Она считает, что настоящее искусство рождается из душевного опыта, который невозможно воспроизвести технически.
