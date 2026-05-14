Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Супруга Дмитрия Назарова попросила депутатов о прощении и возвращении в Россию

Mash: жена актера Назарова написала письмо в Госдуму с просьбой простить их семью
Ольга Васильева и Дмитрий Назаров
Ольга Васильева и Дмитрий НазаровИсточник: Legion-Media.ru

Ольга Васильева, жена актера Дмитрия Назарова, обратилась с письмом в Госдуму. Она просит простить их семью и разрешить вернуться на родину. Об этом сообщает Mash.

По информации издания, в своем послании Васильева подробно описала творческий путь мужа, его заслуги перед искусством и напомнила о звании народного артиста. Также она пожаловалась на проблемы со здоровьем.

«Чета Назаровых просится домой — в покаянном письме жена шефа из “Кухни” описала творческий путь мужа, его заслуги в искусстве, упомянула звание народного артиста и пожаловалась на здоровье», — говорится в публикации.

Как пишет Mash, Васильева признала, что медицина во Франции, куда уехала пара, уступает российской. Она утверждает, что «тоска по родине и работе» только ухудшает их самочувствие. Актриса отрицает, что они с мужем поддерживали ВСУ, и просит не причислять их к оппозиции, которая не вызывает «ни доверия, ни симпатии».

При этом, как отмечает издание, сама Васильева отказалась комментировать информацию об этом обращении в Госдуму.

Назаров получил широкую известность благодаря одной из главных ролей в сериале «Кухня». В январе 2023 года его и супругу уволили из МХТ Чехова. Сейчас актер живет во Франции. Он неоднократно высказывался против СВО, а в прошлом году сделал резонансное заявление о теракте в «Крокус Сити Холле», после чего в сети звучали призывы лишить его звания народного артиста.