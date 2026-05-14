СМИ: Супруга Дмитрия Назарова попросила депутатов о прощении и возвращении в Россию

Ольга Васильева, жена актера Дмитрия Назарова, обратилась с письмом в Госдуму. Она просит простить их семью и разрешить вернуться на родину. Об этом сообщает Mash.
По информации издания, в своем послании Васильева подробно описала творческий путь мужа, его заслуги перед искусством и напомнила о звании народного артиста. Также она пожаловалась на проблемы со здоровьем.
Как пишет Mash, Васильева признала, что медицина во Франции, куда уехала пара, уступает российской. Она утверждает, что «тоска по родине и работе» только ухудшает их самочувствие. Актриса отрицает, что они с мужем поддерживали ВСУ, и просит не причислять их к оппозиции, которая не вызывает «ни доверия, ни симпатии».
При этом, как отмечает издание, сама Васильева отказалась комментировать информацию об этом обращении в Госдуму.
Назаров получил широкую известность благодаря одной из главных ролей в сериале «Кухня». В январе 2023 года его и супругу уволили из МХТ Чехова. Сейчас актер живет во Франции. Он неоднократно высказывался против СВО, а в прошлом году сделал резонансное заявление о теракте в «Крокус Сити Холле», после чего в сети звучали призывы лишить его звания народного артиста.