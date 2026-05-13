«Нестандартное лицо»: дочь Гвинет Пэлтроу раскритиковали на новых фото

Пользователи сети считают, что Эппл Мартин не так красива, как ее мама

Эппл Мартин, старшая дочь актрисы Гвинет Пэлтроу и лидера группа Coldplay Криса Мартина, стала новым лицом бренда Chloe. Однако пользователи сети раскритиковали 21-летняя девушку и оценили ее внешность.

Эппл Мартин, фото: Chloe
В телеграм-канале Spletnik подписчики не пощадили «непо-модель», сравнив ее со знаменитой матерью.

«На рыбу-меч похожа», «Слишком нестандартное лицо, и это не стандарт красоты. Пропорции вышли из чата», «На первом фото косая девочка с заячьей губой», «Косоглазие, клюв, красавица, в общем», «Гвинет краше была, говорят, на детях природа отдыхает», — писали они.

Эппл Мартин уже не в первый раз оказывается в центре скандала. Публика не раз упрекала ее в том, что она получает обложки глянца и контракты лишь благодаря известным родителям. Хотя звездная наследница утверждает, что мама и папа всегда учили ее всего добиваться самой.

Эппл Мартин, фото: Chloe
Кроме того, многие считают девушку высокомерной особой. Ходили слухи, что ее даже выгнали из школы за буллинг. Сама Эппл называла эти обвинения «совершенно ложными». В 2024 году во время Бала дебютанток в Париже она снова оказалась в эпицентре скандала: в сети завирусилось видео, где Мартин влезла в кадр другой дебютантки.

Эппл Мартин — старшая дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина. У звезд также есть сын Мозес. Актриса и музыкант расстались в 2014 году и сохранили дружеские отношения. Сейчас Пэлтроу замужем за сценаристом Брэдом Фалчуком.

Гвинет Пэлтроу с дочерью, фото: соцсети
Недавно Эппл Мартин завершила обучение в Вандербильтском университете по специальности «юриспруденция». Однако девушка намерена строить карьеру шоу-бизнеса. В одном из недавних интервью она говорила, что хочет стать актрисой.

Ранее Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин воссоединились ради выпускного дочери.