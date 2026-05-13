Эппл Мартин, старшая дочь актрисы Гвинет Пэлтроу и лидера группа Coldplay Криса Мартина, стала новым лицом бренда Chloe. Однако пользователи сети раскритиковали 21-летняя девушку и оценили ее внешность.
В телеграм-канале Spletnik подписчики не пощадили «непо-модель», сравнив ее со знаменитой матерью.
«На рыбу-меч похожа», «Слишком нестандартное лицо, и это не стандарт красоты. Пропорции вышли из чата», «На первом фото косая девочка с заячьей губой», «Косоглазие, клюв, красавица, в общем», «Гвинет краше была, говорят, на детях природа отдыхает», — писали они.
Эппл Мартин уже не в первый раз оказывается в центре скандала. Публика не раз упрекала ее в том, что она получает обложки глянца и контракты лишь благодаря известным родителям. Хотя звездная наследница утверждает, что мама и папа всегда учили ее всего добиваться самой.
Кроме того, многие считают девушку высокомерной особой. Ходили слухи, что ее даже выгнали из школы за буллинг. Сама Эппл называла эти обвинения «совершенно ложными». В 2024 году во время Бала дебютанток в Париже она снова оказалась в эпицентре скандала: в сети завирусилось видео, где Мартин влезла в кадр другой дебютантки.
Эппл Мартин — старшая дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина. У звезд также есть сын Мозес. Актриса и музыкант расстались в 2014 году и сохранили дружеские отношения. Сейчас Пэлтроу замужем за сценаристом Брэдом Фалчуком.
Недавно Эппл Мартин завершила обучение в Вандербильтском университете по специальности «юриспруденция». Однако девушка намерена строить карьеру шоу-бизнеса. В одном из недавних интервью она говорила, что хочет стать актрисой.
Ранее Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин воссоединились ради выпускного дочери.