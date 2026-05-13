Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми начался судебный процесс над Арменкой из «Реальных пацанов»

Актеру грозит два года исправительных работ
Армен Бежанян в сериале «Реальные пацаны»
Армен Бежанян в сериале «Реальные пацаны»

В Пермском крае стартовал судебный процесс над депутатом Осинской городской думы и звездой сериала «Реальные пацаны» Арменом Бежаняном, которого обвиняют в причинении ущерба природе по части 1 статьи 255 УК РФ, сообщает URA.ru. По данным издания, дело поступило в суд 30 апреля, первое заседание 12 мая отложили из-за неявки ответчика, следующее назначено на 15 мая.

Потерпевшую сторону представляет начальник отдела геологического надзора краевого минприроды Виктор Камрад, чья проверка и стала основанием для возбуждения дела. Речь идет об ущербе в 139 миллионов рублей, который причинила природе принадлежащая Бежаняну компания «Гослесхоз», работавшая в рамках лицензии на добычу гравийно-песчаной смеси в русле Тулвинского залива Камы.

Лицензия впоследствии была отозвана. Сам Бежанян вину отрицает. Он заявил, что уголовные дела против него возбуждаются в каждом выборном цикле, начиная с 2016 года.

«Задача — дискредитировать, сделать из меня врага природы, испортить репутацию», — подчеркнул актер.

Напомним, Арменке из «Реальных пацанов» грозит два года исправительных работ. Фирма Армена Бежаняна неправильно добывала гравий в Пермском крае и нанесла ущерб в размере почти 140 миллионов рублей, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.