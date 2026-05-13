Продюсер фильма, получившего «Оскар», поможет снять картину о хоккее в России

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Американский кинопродюсер Стивен Мао примет участие в подготовке кинокартины, посвященной хоккею в России. Об этом он рассказал ТАСС.
Мао посещал в декабре прошлого года Кубок Первого канала в Новосибирске, а 11 мая принял участие в церемонии открытия турнира на Кубок Третьяка среди хоккеистов до 12 лет.
«Мы говорили с Романом Ротенбергом (первый вице-президент Федерации хоккея России, — прим. ТАСС) о хоккейной драме, сюжет в ней построен вокруг подростков и молодых хоккеистов, — сказал Мао. — У нас есть уже концепт, есть идеи, планируем в скором времени написать сценарий», — добавил он.
Мао был продюсером короткометражного фильма «Кожа» (Skin) режиссера Гая Наттива, который в 2019 году стал лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший игровой короткометражный фильм».