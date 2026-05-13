Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Продюсер фильма, получившего «Оскар», поможет снять картину о хоккее в России

Стивен Мао сообщил, что сюжет будет построен вокруг подростков и молодых хоккеистов
Стивен Мао
Стивен МаоИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Американский кинопродюсер Стивен Мао примет участие в подготовке кинокартины, посвященной хоккею в России. Об этом он рассказал ТАСС.

Мао посещал в декабре прошлого года Кубок Первого канала в Новосибирске, а 11 мая принял участие в церемонии открытия турнира на Кубок Третьяка среди хоккеистов до 12 лет.

«Мы говорили с Романом Ротенбергом (первый вице-президент Федерации хоккея России, — прим. ТАСС) о хоккейной драме, сюжет в ней построен вокруг подростков и молодых хоккеистов, — сказал Мао. — У нас есть уже концепт, есть идеи, планируем в скором времени написать сценарий», — добавил он.

Мао был продюсером короткометражного фильма «Кожа» (Skin) режиссера Гая Наттива, который в 2019 году стал лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший игровой короткометражный фильм».