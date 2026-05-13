Катерина Шпица сообщила, что выписалась с новорожденным сыном из роддома

Актриса Катерина Шпица вместе с новорожденным сыном уже покинула стены роддома. Эту новость звезда лично сообщила своим подписчикам. В личном блоге она выложила снимок, на котором запечатлена вместе с мужем, держащим малыша на руках.
«Мы дома! Наш майский жучок, наш крошка Ру (сланыч) на базе», — подписала кадр артистка. Сына знаменитость решила назвать Богданом.
Ранее Шпица откровенно рассказывала, что забеременела еще в 2024 году, однако тогда случился выкидыш. По словам актрисы, она тяжело переживала эту потерю и в итоге обратилась за поддержкой к психологу. Специалист помог ей взглянуть на ситуацию под другим углом и перестать винить себя в случившемся.
