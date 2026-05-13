Фестиваль «Новое движение» посвятит деловую программу диалогу со зрителем

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Темой деловой программы третьего фестиваля молодого кино «Новое движение», который пройдет с 28 мая по 1 июня в Великом Новгороде, станет «диалог со зрителем». Об этом ТАСС сообщили организаторы.
«В этом году деловая программа фестиваля объединена темой “Диалог со зрителем”, она станет пространством для открытого профессионального разговора о том, как сегодня создается, продвигается и развивается кино», — говорится в сообщении.
Деловая программа фестиваля будет посвящена ключевым вызовам современной киноиндустрии, вопросам продвижения фильмов, взаимодействия с аудиторией, а также влиянию технологий на кинопроизводство. Куратором выступит продюсер Лидия Дробыш. «Потенциальная реакция аудитории становится одной из ключевых точек отсчета — от этапа создания фильма до его маркетинговой стратегии. Мы встретимся, чтобы честно поговорить о зрителе, потому что именно зритель остается центральной фигурой для создателей кино и всех, кто занимается его продвижением», — привели организаторы слова Дробыш.
В рамках деловой программы состоятся дискуссии «Незаменимые: кто на самом деле делает кино», круглые столы «Продюсеры vs Медиа: честный разговор без купюр», «От стратегии к зрителю: как кино становится событием», «ИИ в кино: инструмент, угроза и новая реальность», посвященный влиянию искусственного интеллекта на киноиндустрию. Также пройдут мастер-класс «Как правильно питчить свои идеи» и отдельный блок «Прокатное удостоверение: от готового фильма до экрана».
В деловой программе фестиваля примут участие директор по кинопрокату кинокомпании «Централ Партнершип» Павел Верещагин, заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу НМГ «Кинопрокат» Дмитрий Леднев, режиссер и сценарист Константин Еронин, режиссеры Никита и Федор Кравчуки и другие. «Для нас очень важно, что “Новое движение” выполняет не только культурную, но и большую просветительскую миссию. Фестиваль становится пространством открытого разговора о самых актуальных и острых вопросах современной киноиндустрии», — отметил губернатор Новгородской области Александр Дронов, слова которого привели в пресс-службе.
Образовательная программа
Кроме того, фестиваль впервые дополнит образовательную программу специальным прикладным блоком с возможностью дальнейшего агентского сопровождения участников. Программу «Первые шаги в кино» по авторскому методу проведет актриса и основатель актерского агентства Наталья Фенкина. Также в образовательную программу войдут практические занятия для детей и подростков по актерскому мастерству, сценической речи, пластическому театру и основам кинопроизводства. Программа будет открыта для всех желающих.
«С самого начала для нас было важно, чтобы фестиваль не ограничивался только показами и конкурсом. В этом году образовательная программа становится еще более насыщенной и практико-ориентированной: участники смогут получить прикладные навыки, напрямую связанные с профессией — от актерской подготовки и понимания индустриальных процессов до работы с агентами, подготовки профессиональных материалов и первых шагов в кино», — заключил генеральный продюсер фестиваля Артем Михалков, слова которого приводят в пресс-службе.
О фестивале
Впервые фестиваль «Новое движение» прошел в Великом Новгороде в 2024 году и за это время уже успел заявить о себе как о важной площадке для молодых кинематографистов, объединяющей новые имена, идеи и профессиональное сообщество. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Новгородской области.