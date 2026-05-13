Кинотеатр «Художественный» представит программу об образе города в кино

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Старейший кинотеатр Москвы «Художественный» с 21 мая по 1 июня представит программу «Запечатленные города», посвященную образу города в кино и его роли в построении сюжета и атмосферы фильма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинотеатра.
«В программу войдут фильмы, в которых пространство играет ключевую роль: альманах “Про любовь” Анны Меликян, фиксирующий разные состояния Москвы; визуально выверенная драма “Любовное настроение” Вонга Карвая — один из главных фильмов начала 2000-х и лауреат Каннского кинофестиваля; “Ундина” Кристиана Петцольда — современная берлинская история, отмеченная призом за лучшую женскую роль на Берлинале», — сказал собеседник агентства.
Кроме того, зрителям представят «Питер FM» Оксаны Бычковой с одним из самых точных экранных образов Санкт-Петербурга нулевых, снятый в Париже оммаж французскому кино — «Новая волна» Ричарда Линклейтера; один из ключевых фильмов Микеланджело Антониони — «Ночь», исследующий отчуждение в пространстве современного города; а также «Прошлые жизни» Селин Сон, разворачивающийся между Нью-Йорком и Сеулом. Программа объединяет фильмы разных периодов и авторских подходов и обращается к таким городам, как Париж и Милан 1960-х, Гонконг той же эпохи, современный Берлин и Нью-Йорк, Санкт-Петербург нулевых и Москва середины 2010-х. В этих картинах город становится не просто фоном, а самостоятельным действующим элементом.
«В книге Итало Кальвино “Невидимые города” описывались придуманные, несуществующие места. Кино тоже иногда отправляет нас по таким адресам, но гораздо чаще пользуется адресами реальными, хорошо известными, погружая нас в давно обжитые пространства и открывая их для нас с неожиданной стороны. Тем самым оно дарит нам сразу две радости — радость узнавания любимых мест и радость познания нового», — цитирует пресс-служба программного директора «Художественного» Стаса Тыркина.