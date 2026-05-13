Кинотеатр «Художественный» представит программу об образе города в кино

Кроме того, зрителям представят «Питер FM» Оксаны Бычковой с одним из самых точных экранных образов Санкт-Петербурга нулевых, снятый в Париже оммаж французскому кино — «Новая волна» Ричарда Линклейтера; один из ключевых фильмов Микеланджело Антониони — «Ночь», исследующий отчуждение в пространстве современного города; а также «Прошлые жизни» Селин Сон, разворачивающийся между Нью-Йорком и Сеулом. Программа объединяет фильмы разных периодов и авторских подходов и обращается к таким городам, как Париж и Милан 1960-х, Гонконг той же эпохи, современный Берлин и Нью-Йорк, Санкт-Петербург нулевых и Москва середины 2010-х. В этих картинах город становится не просто фоном, а самостоятельным действующим элементом.