Британский фотограф Надя Ли Коэн, которую называют возлюбленной Марка Эйдельштейна, поделилась свежими кадрами с возлюбленным. На одном из снимков она запечатлена сидящей у актера на коленях.
В подборке также появилось и одиночное фото самого Эйдельштейна. Судя по геометкам, пара находится в Каннах, где 12 мая стартовал 79-й Каннский кинофестиваль.
В его рамках состоится премьера фильма «Становясь Капой» британского режиссерра Шарлотты Колберт. 24-летний российский актер сыграл в проекте главную роль.
О романе Эйдельштейна и 33-летней Ли Коэн впервые заговорили в декабре 2025 года. С тех пор фотограф периодически выкладывает совместные снимки с актером в соцсетях.
При этом ни Ли Коэн, ни сам Эйдельштейн так и не подтвердили официально свои отношения. Даже на недавнем шоу Saint Laurent они появились отдельно друг от друга.
Марк Эйдельштейн прославился на весь мир после выхода фильма «Анора». Он перевоплотился в сына русского олигарха, который женится на американской девушке легкого поведения Аноре (Майки Мэдисон). В 2025 году кинолента Шона Бэйкера получила «Оскар» как лучший фильм.
Сейчас Эйдельштейн активно строит карьеру за рубежом. Актер занят во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит».