Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

33-летняя возлюбленная Марка Эйдельштейна показала новые фото с 24-летним актером

Пара подогревает слухи о романе

Британский фотограф Надя Ли Коэн, которую называют возлюбленной Марка Эйдельштейна, поделилась свежими кадрами с возлюбленным. На одном из снимков она запечатлена сидящей у актера на коленях.

Надя Ли Коэн и Марк Эйдельштейн, фото: соцсети
Надя Ли Коэн и Марк Эйдельштейн, фото: соцсети

В подборке также появилось и одиночное фото самого Эйдельштейна. Судя по геометкам, пара находится в Каннах, где 12 мая стартовал 79-й Каннский кинофестиваль.

В его рамках состоится премьера фильма «Становясь Капой» британского режиссерра Шарлотты Колберт. 24-летний российский актер сыграл в проекте главную роль.

Марк Эйдельштейн, фото: соцсети
Марк Эйдельштейн, фото: соцсети

О романе Эйдельштейна и 33-летней Ли Коэн впервые заговорили в декабре 2025 года. С тех пор фотограф периодически выкладывает совместные снимки с актером в соцсетях. 

При этом ни Ли Коэн, ни сам Эйдельштейн так и не подтвердили официально свои отношения. Даже на недавнем шоу Saint Laurent они появились отдельно друг от друга.

Марк Эйдельштейн прославился на весь мир после выхода фильма «Анора». Он перевоплотился в сына русского олигарха, который женится на американской девушке легкого поведения Аноре (Майки Мэдисон). В 2025 году кинолента Шона Бэйкера получила «Оскар» как лучший фильм.

Сейчас Эйдельштейн активно строит карьеру за рубежом. Актер занят во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит».