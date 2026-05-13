Жена Павла Прилучного публично поздравила актера с льняной свадьбой

Зепюр Прилучная-Брутян в личном блоге поздравила мужа с годовщиной брака

Зепюр Прилучная-Брутян в личном блоге опубликовала романтический ролик в честь четвертой годовщины с актером Павлом Прилучным. Актриса публично поздравила мужа с льняной свадьбой — 12 мая исполнилось четыре года с момента регистрации брака.

Павел Прилучный с женой, фото: соцсети

«Люблю тебя! 4 года — как будто было вчера», — написала артистка.

Актриса также показала, какой роскошный букет на годовщину подарил ей супруг.

К поздравлениям присоединились поклонники пары, а также теща Прилучного. Гаяне Согомонян публично обратилась к дочери и зятю.

Павел Прилучный подарил жене роскошный букет на годовщину, фото: соцсети

«Поздравляю, мои любимые! Желаю, чтобы в ваших отношениях всегда царили любовь, понимание, уважение и гармония! Любите друг друга, цените друг друга. Наслаждайтесь каждой минутой, проведенной вместе, и будьте счастливы долгие-долгие годы!» — пожелала она.

Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян официально оформили свои отношения в мае 2022 года, а в конце августа они отпраздновали свадьбу. В апреле 2023-го у пары родился сын Микаэль. 

Первой женой Прилучного была Агата Муцениеце. Актриса воспитывает от него 13-летнего сына Тимофея и десятилетнюю дочь Мию. Развод звезд состоялся в 2020 году.

Зепюр Прилучная-Брутян и Павел Прилучный с их сыном Микаэлем / фото: соцсети

В конце августа 2025-го Муцениеце вышла замуж за музыканта Петра Дрангу, а 1 декабря того же года бывшая ведущая детского «Голоса» родила от второго супруга дочь.

Ранее жена Павла Прилучного показала новые кадры с сыном в честь его трехлетия. 