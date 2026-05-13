Тимоти Шаламе опубликовал эмоджи веника после сухой победы любимой команды

Актер Тимоти Шаламе опубликовал в своих социальных сетях эмоджи веника после того, как команда «Нью-Йорк Никс» всухую обыграла «Филадельфию» в плей-офф НБА. Опубликованное эмоджи означает sweep — «мести» или «сметать» на английском языке. На сленге это означает чистую победу.