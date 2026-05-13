Тимоти Шаламе опубликовал эмоджи веника после сухой победы любимой команды

Актер Тимоти Шаламе опубликовал в своих социальных сетях эмоджи веника после того, как команда «Нью-Йорк Никс» всухую обыграла «Филадельфию» в плей-офф НБА. Опубликованное эмоджи означает sweep — «мести» или «сметать» на английском языке. На сленге это означает чистую победу.
Сам Тимоти Шаламе многие годы является болельщиком команды «Нью-Йорк Никс», а также посещает большинство матчей состава.
В ночь на 5 мая Шаламе посетил домашний матч «Нью-Йорка» против «Филадельфии» в плей-офф НБА, отказавшись от модного мероприятия Met Gala.
Кайли Дженнер, светская львица и возлюбленная Тимоти Шаламе, пришла на Met Gala без него, а затем отправилась на матч поддержать «Нью-Йорк».
Ранее официальный аккаунт НБА выложил ролик, на котором Шаламе показал, как делать степбэк — баскетбольный прием с разрывом дистанции для броска.