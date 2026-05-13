Звезда «Великолепного века» опубликовал редкое фото с годовалым первенцем

Звезда сериала «Великолепный век. Империя Кесем» Кадир Догулу опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое фото с первенцем. Актер показал подписчикам, как выбирал с годовалым Азизом игрушки в магазине. Ребенка заинтересовали автомобили.
«Мой сын», — подписал снимок артист.
Актер растит мальчика вместе с коллегой Неслихан Атагюль. Турецкие актеры поженились в 2016 году. А в 2024 году стало известно, что супруги ждут первенца.
Звезда признавалась в личном блоге, что ей непросто давалась беременность, но она старалась быть активной и много путешествовала. По словам знаменитости, муж окружил ее такой заботой, о которой можно только мечтать. После рождения сына Догулу стал активно помогать жене растить его. Звезда отмечала, что еще не видела таких включенных отцов и восхищается своим супругом в новой для него роли.