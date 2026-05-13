Звезда «Теда Лассо» стал профессиональным футболистом

Кристо Фернандес, известный по роли Дани Рохаса в сериале «Тед Лассо», подписал контракт с футбольным клубом
Источник: Legion-Media.ru

Кристо Фернандес, известный по роли Дани Рохаса в сериале «Тед Лассо», подписал контракт с футбольным клубом. Актер будет выступать за «Эль-Пасо Локомотив», который играет во втором по силе дивизионе США — USL Championship.

35-летний Фернандес ранее тренировался с клубом «Чикаго» из MLS, а затем попал на предпросмотр в «Эль-Пасо», за который играл в предсезонных матчах. Рохас ранее занимался футболом в Мексике, но в 15 лет был вынужден приостановить карьеру из-за травмы колена.

«Футбол всегда занимал огромное место в моей жизни — куда бы ни завела меня жизнь, мечта о профессиональной карьере никогда по-настоящему не покидала моего сердца. Возможно, я просто сумасшедший человек с сумасшедшими мечтами», — поделился Фернандес.

Спортивно-драматический сериал «Тед Лассо» о футбольном тренере впервые вышел на AppleTV в 2020 году. На данный момент у шоу три сезона, а премьера четвертого ожидается в августе этого года. Ранее вышли первые кадры со съемок четвертого сезона.

«Тед Лассо» получил признание критиков и зрителей, а также имеет 20 номинаций на премию «Эмми». Сериал является самой номинированной комедией в истории кинематографа.