Звезда «Теда Лассо» стал профессиональным футболистом

Кристо Фернандес, известный по роли Дани Рохаса в сериале «Тед Лассо», подписал контракт с футбольным клубом. Актер будет выступать за «Эль-Пасо Локомотив», который играет во втором по силе дивизионе США — USL Championship.
35-летний Фернандес ранее тренировался с клубом «Чикаго» из MLS, а затем попал на предпросмотр в «Эль-Пасо», за который играл в предсезонных матчах. Рохас ранее занимался футболом в Мексике, но в 15 лет был вынужден приостановить карьеру из-за травмы колена.
«Футбол всегда занимал огромное место в моей жизни — куда бы ни завела меня жизнь, мечта о профессиональной карьере никогда по-настоящему не покидала моего сердца. Возможно, я просто сумасшедший человек с сумасшедшими мечтами», — поделился Фернандес.
Спортивно-драматический сериал «Тед Лассо» о футбольном тренере впервые вышел на AppleTV в 2020 году. На данный момент у шоу три сезона, а премьера четвертого ожидается в августе этого года. Ранее вышли первые кадры со съемок четвертого сезона.
«Тед Лассо» получил признание критиков и зрителей, а также имеет 20 номинаций на премию «Эмми». Сериал является самой номинированной комедией в истории кинематографа.