Друг Александра Солопова назвал причину смерти артиста

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Причиной смерти актера и режиссера Александра Солопова, ставшего популярным после исполнения одной из ролей в советском фильме «Вкус хлеба» 1979 года, стала опухоль кишечника, сообщил РИА Новости композитор Ян Бедерман.
Солопов умер 11 мая в возрасте 70 лет.
«У него были проблемы с кишечником, опухоль», — сказал друг артиста.
Солопов родился 7 апреля 1956 года в Харькове. В 1977-м окончил актерский факультет Харьковского института искусств, после чего переехал в Донецк. В 1977—1979 годах он был актером Донецкого ТЮЗа.
Наибольшую популярность артист приобрел благодаря роли в советской 4-серийной ленте «Вкус хлеба», выщедшей в 1979 году. Его партнерами в ней были Сергей Шакуров, Эрнст Романов, Наталия Аринбасарова и Николай Еременко.