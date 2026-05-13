Николь Кидман обвинили в том, что она забыла о приемных детях

Актриса публично говорит только о биологических дочерях, рожденных в браке с Китом Урбаном
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

Николь Кидман в День матери (его во всем мире отмечали 10 мая) опубликовала архивный снимок, на котором была запечатлена в пустыне вместе с дочерями от музыканта Кита Урбана — 17-летней Сандэй и 14-летней Фейт. 

«Для моих прекрасных девочек: самая большая радость — быть вашей мамой. С Днем матери всех матерей мира!» — подписала снимок 58-летняя Кидман.

Николь Кидман с дочерями Сандэй Роуз и Фейт МаргаретИсточник: Legion-Media.ru

Однако у звезды есть и другие дети. В браке с Томом Крузом актриса усыновила двоих ребят: дочери Изабелле уже 32 года, а сыну Коннору — 30. Звезды развелись в 2001 году, и с тех пор Кидман практически не говорит публично о приемных детях.

Как отмечает Daily Mail, недавнее трогательное семейное фото вызвало волну негодования. Пользователи сети обрушились на актрису с критикой за то, что она упомянула только младших наследниц, проигнорировав старших.

Изабелла КрузИсточник: Соцсети

«А как же остальные двое детей? Да ладно тебе, Николь... Это несправедливо», «Это так грустно. Теперь я понимаю, почему Белла не пригласила Николь на свою свадьбу в Лондоне. Усыновление детей — это не дань моде, а ответственность на всю жизнь. Такое пренебрежение очень расстраивает», — написали они в комментариях.

Коннор Круз, фото: соцсети

В окружении звезды ранее говорили, что у Беллы и Коннора сложились более теплые отношения с  Крузом. А вот Кидман постепенно отдалилась от приемных детей, поскольку те разделяют увлечение ее бывшего мужа саентологией.

Николь Кидман родила Сандэй и Фейт в браке с музыкантом Китом Урбаном. В сентябре 2025-го она сообщила, что подала на развод.

Сандэй и Фейт остались жить с мамой. Они могут видеться с отцом лишь несколько раз в месяц. 