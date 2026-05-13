Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Евгений Цыганов показал новое фото с младшими детьми

Актер снялся с наследниками во время прогулки
Евгений Цыганов на премьере фильма «Семейное счастье», фото: пресс-служба
Евгений Цыганов на премьере фильма «Семейное счастье», фото: пресс-служба

Евгений Цыганов показал новое со своими младшими детьми. 47-летний актер снялся вместе с ними во время совместной прогулки. Он запечатлел их отражение в зеркале.

Звезда фильма «Батя 2. Дед» позировал с наследниками, рожденными в отношениях с актрисой Ириной Леоновой. В начале мае Цыганов также отдохнул с детьми за границей. Он снял 15-летнего Андрея, 14-летнего Александра и 10-летнюю Веру сразу после теннисной тренировки.

Евгений Цыганов с младшими детьми, фото: соцсети
Евгений Цыганов с младшими детьми, фото: соцсети

У артиста семеро детей от Леоновой. Он расстался с ней в 2015 году, когда актриса ждала от него седьмого ребенка. Несмотря на разрыв, Цыганов поддерживал детей и принимал участие в их воспитании.

В 2016 году у актера родился восьмой ребенок – сын Федор. Мальчик появился на свет в его новых отношениях с актрисой Юлией Снигирь. В 2019-м звезды официально стали мужем и женой.

Старшие дети Цыганова пошли по его стопам. Полина Цыганова активно снимается в кино, а в 2025-м она приступила к работе над фильмом «Шум времени». 21-летняя актриса снимается в проекте со знаменитым отцом. Он играет Сергея Прокофьева. 

Евгений Цыганов и Андрей Цыганов
Евгений Цыганов и Андрей Цыганов

Недавно Цыганов вышел в свет и с 15-летним сыном Андреем. Они вместе появились на премьере фильма «Человек, который смеется». Андрей Цыганов снялся с родителем в этой картине — он сыграл героя своего отца в детстве.

В марте 2026 года Евгений Цыганов рассказал, как ему работается с детьми. Он отметил, что ему нравится сниматься с наследниками, но подчеркнул, что не делает им никаких поблажек.

Ранее Цыганов восхитился смелыми образами Снигирь в стиле нуар. 