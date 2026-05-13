«История игрушек»
Впервые грузовичок «Планета Пицца» появился в первой полнометражной работе Pixar — «Истории игрушек», вышедшей в 1995 году. Главные герои приезжают на нем в одноименный ресторан, который шериф Вуди выдает Баззу Лайтеру за космодром. В этом фильме грузовичок еще не был пасхалкой, поэтому пропустить его практически невозможно.
Формально никакой «Планеты Пицца» в фильме изначально не планировалось. В ранней версии сценария фигурировала любимая пиццерия Энди, стилизованная под площадку для мини-гольфа. Однако в процессе работы концепцию изменили в пользу космической тематики. Так появились и бренд «Планета Пицца», и грузовичок, ставший одной из главных сквозных пасхалок Pixar.
«История игрушек 4»
В отличие от большинства других мультфильмов студии, во франшизе «История игрушек» грузовик «Планета Пицца» обычно играет полноценную роль в сюжете. Так было в первой, второй и третьей частях. Но в четвертом фильме произошел своеобразный сбой.
Вместо привычного автомобиля с ракетой на крыше зрители видят лишь переводную картинку с его изображением на ноге работника парка аттракционов по имени Аксель. Она мелькает в кадре, когда тот выходит из биотуалета и замечает лежащего на траве Базза.
«В поисках Немо»
Хотя героями мультфильма «В поисках Немо» 2003 года являются рыбы, а действие в основном происходит в океане, художники Pixar все равно нашли место для фирменной пасхалки. Знакомый грузовичок появляется всего на секунду — и то не в реальности. Его можно заметить во время рассказа мавританского идола по имени Жабр о том, как сбежать из кабинета дантиста на свободу.
«ВАЛЛ-И»
Трогательный мультфильм «ВАЛЛ-И» 2008 года переносит зрителя в далекое будущее. Брошенная людьми Земля завалена мусором, среди которого вполне логично оказывается и покрытый пылью грузовик «Планета Пицца».
Именно его сканирует ЕВА вскоре после высадки на планету и знакомства с ВАЛЛ-И. Это единственный случай, когда зрители могут убедиться, что под капотом грузовичка действительно скрывается двигатель.
«Храбрая сердцем»
Действие оскароносного мультфильма «Храбрая сердцем» разворачивается в средневековой Шотландии, где автомобилей, разумеется, быть не может. Но ради фирменной пасхалки создатели сделали исключение.
Грузовичок «Планета Пицца» появляется здесь в виде деревянной игрушки, над которой работает лесная ведьма, когда к ней приходит принцесса Мерида.
«Суперсемейка 2»
Единственным фильмом Pixar, в котором долгое время не было грузовичка «Планета Пицца», оставалась «Суперсемейка». Однако вышедшая в 2018 году «Суперсемейка 2» исправила это упущение.
В середине фильма Хелен Парр, она же Эластика, преследует злодея Экранотирана. Во время драки они падают в темный дворик, и именно там можно заметить знакомый грузовик. Причем искать его особенно не придется: автомобиль занимает значительную часть кадра и хорошо различим даже в полумраке.
«Головоломка»
Пожалуй, сложнее всего заметить грузовик «Планета Пицца» в мультфильме «Головоломка» 2015 года. При этом появляется он там целых три раза.
Например, в сцене, где Радость и Печаль сталкиваются с Бинго-Бонго, тот роняет несколько шаров с воспоминаниями Райли. Один из шаров на несколько секунд оказывается на переднем плане, и в глубине отражения можно разглядеть знакомые очертания культового грузовичка.