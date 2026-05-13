Грузовичок «Планета Пицца»: где спряталась главная пасхалка мультфильмов Pixar

Уже более 30 лет Pixar оставляет в своих мультфильмах одну и ту же пасхалку — легендарный грузовик «Планета Пицца». Желтый фургон появляется даже в самых неожиданных сценах, но внимательные зрители замечают его далеко не всегда
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail

«История игрушек»

Кадр из мультфильма «История игрушек»
Кадр из мультфильма «История игрушек»

Впервые грузовичок «Планета Пицца» появился в первой полнометражной работе Pixar — «Истории игрушек», вышедшей в 1995 году. Главные герои приезжают на нем в одноименный ресторан, который шериф Вуди выдает Баззу Лайтеру за космодром. В этом фильме грузовичок еще не был пасхалкой, поэтому пропустить его практически невозможно.

Формально никакой «Планеты Пицца» в фильме изначально не планировалось. В ранней версии сценария фигурировала любимая пиццерия Энди, стилизованная под площадку для мини-гольфа. Однако в процессе работы концепцию изменили в пользу космической тематики. Так появились и бренд «Планета Пицца», и грузовичок, ставший одной из главных сквозных пасхалок Pixar.

«История игрушек 4»

Кадр из мультфильма «История игрушек 4» ​
Кадр из мультфильма «История игрушек 4» ​

В отличие от большинства других мультфильмов студии, во франшизе «История игрушек» грузовик «Планета Пицца» обычно играет полноценную роль в сюжете. Так было в первой, второй и третьей частях. Но в четвертом фильме произошел своеобразный сбой.

Вместо привычного автомобиля с ракетой на крыше зрители видят лишь переводную картинку с его изображением на ноге работника парка аттракционов по имени Аксель. Она мелькает в кадре, когда тот выходит из биотуалета и замечает лежащего на траве Базза.

«В поисках Немо»

Кадр из мультфильма «В поисках Немо» ​
Кадр из мультфильма «В поисках Немо» ​

Хотя героями мультфильма «В поисках Немо» 2003 года являются рыбы, а действие в основном происходит в океане, художники Pixar все равно нашли место для фирменной пасхалки. Знакомый грузовичок появляется всего на секунду — и то не в реальности. Его можно заметить во время рассказа мавританского идола по имени Жабр о том, как сбежать из кабинета дантиста на свободу.

«ВАЛЛ-И»

Кадр из фильма «ВАЛЛ-И»
Кадр из фильма «ВАЛЛ-И»

Трогательный мультфильм «ВАЛЛ-И» 2008 года переносит зрителя в далекое будущее. Брошенная людьми Земля завалена мусором, среди которого вполне логично оказывается и покрытый пылью грузовик «Планета Пицца».

Именно его сканирует ЕВА вскоре после высадки на планету и знакомства с ВАЛЛ-И. Это единственный случай, когда зрители могут убедиться, что под капотом грузовичка действительно скрывается двигатель.

«Храбрая сердцем»

Кадр из фильма «Храбрая сердцем»
Кадр из фильма «Храбрая сердцем»

Действие оскароносного мультфильма «Храбрая сердцем» разворачивается в средневековой Шотландии, где автомобилей, разумеется, быть не может. Но ради фирменной пасхалки создатели сделали исключение.

Грузовичок «Планета Пицца» появляется здесь в виде деревянной игрушки, над которой работает лесная ведьма, когда к ней приходит принцесса Мерида.

«Суперсемейка 2»

Кадр из фильма «Суперсемейка 2»
Кадр из фильма «Суперсемейка 2»

Единственным фильмом Pixar, в котором долгое время не было грузовичка «Планета Пицца», оставалась «Суперсемейка». Однако вышедшая в 2018 году «Суперсемейка 2» исправила это упущение.

В середине фильма Хелен Парр, она же Эластика, преследует злодея Экранотирана. Во время драки они падают в темный дворик, и именно там можно заметить знакомый грузовик. Причем искать его особенно не придется: автомобиль занимает значительную часть кадра и хорошо различим даже в полумраке.

«Головоломка»

Кадр из фильма «Головоломка»
Кадр из фильма «Головоломка»

Пожалуй, сложнее всего заметить грузовик «Планета Пицца» в мультфильме «Головоломка» 2015 года. При этом появляется он там целых три раза.

Например, в сцене, где Радость и Печаль сталкиваются с Бинго-Бонго, тот роняет несколько шаров с воспоминаниями Райли. Один из шаров на несколько секунд оказывается на переднем плане, и в глубине отражения можно разглядеть знакомые очертания культового грузовичка.