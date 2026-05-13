Британский актер Тэрон Эджертон опубликовал в своем блоге видео, которое стало популярным в российском сегменте интернета.
В фильме «На вершине» Эджертон сыграл маньяка, который охотится за героиней Шарлиз Терон. В одной из сцен его герой танцует жутковатый танец. На фоне популярности приключенческого триллера актер выложил у себя в блоге видео, где он тоже танцует, но гораздо менее тревожно и, судя по обстановке, у себя дома.
Это видео вызвало массу эмоций у русскоязычных пользователей.
«Привет из России! Мы тут в восторге от ваших танцев», «Вообще-то вы у нас тренд!», «Танец — огонь», — пишут комментаторы.
Пользователи не только восхищаются пластикой британца, но и сравнивают его с российским актером Вячеславом Чепурченко.
Ранее стало известно, что Шарлиз Терон получила травму, выполняя опасные трюки на съемках фильма «На вершине».