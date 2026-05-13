Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Видео с танцующим Тэроном Эджертоном стало вирусным в России

Российские пользователи интернета активно комментируют видео с танцами звезды фильма «На вершине»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Тэрон Эджертон в фильме «Вершина»
Тэрон Эджертон в фильме «Вершина»Источник: Legion-Media.ru

Британский актер Тэрон Эджертон опубликовал в своем блоге видео, которое стало популярным в российском сегменте интернета.

В фильме «На вершине» Эджертон сыграл маньяка, который охотится за героиней Шарлиз Терон. В одной из сцен его герой танцует жутковатый танец. На фоне популярности приключенческого триллера актер выложил у себя в блоге видео, где он тоже танцует, но гораздо менее тревожно и, судя по обстановке, у себя дома.

Тэрон Эджертон / фото: соцсети
Тэрон Эджертон / фото: соцсети

Это видео вызвало массу эмоций у русскоязычных пользователей.

«Привет из России! Мы тут в восторге от ваших танцев», «Вообще-то вы у нас тренд!», «Танец — огонь», — пишут комментаторы.

Пользователи не только восхищаются пластикой британца, но и сравнивают его с российским актером Вячеславом Чепурченко.

Ранее стало известно, что Шарлиз Терон получила травму, выполняя опасные трюки на съемках фильма «На вершине».