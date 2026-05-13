Приключенческий боевик «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» взорвал кинорынок в 1981 году. Уже тогда создатели картины Стивен Спилберг и Джордж Лукас понимали, что одним фильмом дело не ограничится, и через три года на экраны вышло новое кино о приключениях бравого археолога «Индиана Джонс и Храм Судьбы».
Производство новой части шло в напряженной обстановке. Индия отказалась разрешать съемки, и их пришлось проводить на Шри-Ланке. Главная звезда фильма Харрисон Форд травмировал спину и временно выпал из процесса. Затем с лихорадкой слег оператор Дуглас Слоком. Задержки приводили к перерасходу бюджета, часть сцен пришлось доснимать на территории США.
Посмотрев собранную версию фильма Стивен Спилберг и Джордж Лукас пришли ко мнению, что картина получилась слишком быстрой. Чтобы сбавить темп, они добавили в фильм немного спокойных сцен. Но между ними, среди мелькающих с калейдоскопической быстротой кадров, уже пряталось немало ошибок.
Монтажные огрехи
Найти противоречащие друг другу кадры можно в любой части фильма. Так, в начальной сцене в ресторане сын криминального авторитета Лао Че (Рой Чао) пытается угрожать доктору Джонсу пистолетом. Но, когда тот берет в заложницы певичку Вилли Скотт (Кейт Кэпшоу), прячет оружие.
Во втором кадре с пистолетом на столе появляется пачка замусоленных банкнот, которых ранее там не было, а стакан с ядом для Индианы Джонса меняет форму.
Масштабная путаница наблюдается в храме тугги, где герои наблюдают за ритуальным жертвоприношением. В первых кадрах камни Шанкары находятся специальных нишах и светятся.
Затем они пропадают.
Появляются вновь. И в конце их вносят младшие жрецы, заставляют светиться и ставят в пустующие ниши.
Заметный киноляп расположился в сцене драки с двумя адептами тугги перед выходом на веревочный мост. Индиана хлыстом вырывает у одного из нападающих саблю и та улетает в пропасть. При этом сам нападающий сдает назад.
Смена кадров, и баюкающий руку враг уже лежит рядом с доктором Джонсом, а сам он вооружен внезапно материализовавшейся саблей.
В последующей сцене на переправе также хватает неточностей. Доски моста, сломавшиеся под ногами Коротышки (Ке Хюи Куан), волшебным образом восстанавливаются.
Река на дне пропасти то выглядит пересохшей, то заполняет каньон от стенки до стенки.
А число вышедших на мост бойцов тугги заметно меньше количества неудачников, отправившихся кормить крокодилов (в роли этих индийских хищников для экономии бюджета снимались флоридские алигаторы).
Географические новости
Перемещения героев по планете создатели фильма традиционно иллюстрируют с помощью вставок с картой. В «Поисках утраченного ковчега» эти моменты не обошлись без ошибок. «Храм Судьбы» не отстал от предшественника.
Во-первых, самолет Индианы Джонса показывают пролетающим над Великой китайской стеной. Н это грандиозное сооружение расположено в тысяче километров к северу от Шанхая, тогда как маршрут самолета пролегает в восточном направлении.
Во-вторых, на подлете к Индии самолет пролетает над Бирмой. Это государство, ныне носящее название Мьянма, образовалось только в 1937 году. А в 1935, когда происходит действие фильма, Бирма была частью Британской Индии и отдельных границ не имело.
Костюмный вопрос
Одежда героев традиционно является источником множества киноляпов. Однако в «Храме Судьбы» они еще и указывают на частое использование отзеркаленных кадров. Такой эффект виден, например, в начальной сцене в ресторане, когда сидящий по правую руку от Лао Че бандит убивает прикинувшегося официантом помощника доктора Джонса. Камера показывает руку стрелявшего с пистолетом, а затем поднимается к его лицу. В этот момент бутоньерка у бандита на груди находится справа.
В остальных кадрах она слева.
Также при съемках этого отрывка костюмеры окончательно запутались в перчатках Вилли и снаряжали ими актрису в самые неподходящие моменты. К столику Лао Че она подходит в сверкающих стразами перчатках.
В заложницы к доктору Джонсу попадает уже без них.
Во время передачи урны с прахом Нухачи перчатки снова на ней, и в них Вилли начинает ловить алмаз.
Во время поисков одна перчатка исчезает у нее с руки, а во время прыжка из окна отсутствуют уже обе.
Л — логика
Ошибки с костюмами, путаницу в кадрах и прочие производственные огрехи можно оправдать сложными съемками. Но есть в картине логические ошибки, возникшие во время написания сценария. Так, во время поездки по джунглям Вилли льет на голову слону дорогие французские духи. Флакончик она, по всей видимости материализует из воздуха, ведь из ресторана она бежала через окно в одном сценическом платье.
Не менее странно выглядит вода, преследующая героев по тоннелям, а затем эффектно бьющая из отвесной стены каньона.
Потоп вызывает жрец Мола Рам (Амриш Пури), ради этого отдавший приказ обрушить циклопических размеров чан с водой. Но за время погони на вагонетках герои преодолевают сотни метров тоннелей и несколько пропастей, в одной из которых по дну даже течет лава. Очевидно, что количества воды в чане было бы недостаточно, чтобы затопить все эти подземные пустоты.
Но самую главную логическую мину создатели картины заложили на раннем этапе написания сценария. Чтобы избавить Индиану Джонса от нацистов они перенесли действие второй картины в 1935 год, за два года до событий первого фильма. Таким образом получилось, что в Индии доктор Джонс наблюдал проявления самого настоящего волшебства. И это не помешало Индиане спустя пару лет в «Поисках ковчега» заявить своему другу Маркусу (Денхолм Эллиот), что он не верит в магию, проклятия и прочие суеверия.