Маколей Калкин признался, что у него есть непогашенный долг перед Кэтрин О’Хара

Звезда «Один дома» высказался о Кэтрин О’Хара спустя три месяца после ее смерти
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Маколей Калкин и Кэтрин О'ХараИсточник: Legion-Media.ru

Маколей Калкин признался, что до сих пор ощущает «непогашенный долг» перед актрисой Кэтрин О’Хара, которая сыграла его мать в культовых комедиях «Один дома» и «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».

«Когда Кэтрин скончалась в январе, это меня очень потрясло. Потрясло, потому что, знаете, это было слишком рано», — поделился 45-летний актер в интервью изданию Gentleman’s Journal.

Калкин добавил, что между ними остались невысказанные слова.

«И я чувствовал, что у нас остались незавершенные дела, — продолжил он. — Я определенно чувствую, что у меня остались незавершенные дела с ней, понимаете?».

Актер также отметил, что «чувствовал себя обязанным ей — а мне не нравится иметь непогашенный долг».

Маколей Калкин и Кэтрин О'ХараИсточник: Legion-Media.ru

О’Хара, которая блестяще воплотила образ Кейт МакАллистер, мамы озорного Кевина в фильмах «Один дома» (1990) и «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992), скончалась 30 января у себя дома в Лос-Анджелесе. Актрисе был 71 год.

Сразу после трагической новости Калкин уже выражал свою скорбь. Он опубликовал трогательное послание в социальных сетях.