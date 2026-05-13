Маколей Калкин признался, что до сих пор ощущает «непогашенный долг» перед актрисой Кэтрин О’Хара, которая сыграла его мать в культовых комедиях «Один дома» и «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».
«Когда Кэтрин скончалась в январе, это меня очень потрясло. Потрясло, потому что, знаете, это было слишком рано», — поделился 45-летний актер в интервью изданию Gentleman’s Journal.
Калкин добавил, что между ними остались невысказанные слова.
«И я чувствовал, что у нас остались незавершенные дела, — продолжил он. — Я определенно чувствую, что у меня остались незавершенные дела с ней, понимаете?».
Актер также отметил, что «чувствовал себя обязанным ей — а мне не нравится иметь непогашенный долг».
О’Хара, которая блестяще воплотила образ Кейт МакАллистер, мамы озорного Кевина в фильмах «Один дома» (1990) и «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992), скончалась 30 января у себя дома в Лос-Анджелесе. Актрисе был 71 год.
Сразу после трагической новости Калкин уже выражал свою скорбь. Он опубликовал трогательное послание в социальных сетях.