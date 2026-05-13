Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер актер из фильма «Вкус хлеба» Александр Солопов

Актер из фильма «Вкус хлеба» Александр Солопов умер в возрасте 70 лет
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Актер и режиссер Александр Солопов, ставший известным после роли в советском фильме «Вкус хлеба», скончался в возрасте 70 лет, сообщил РИА Новости композитор Ян Бедерман.

«Умер наш друг Саша. Сегодня простились с ним под аплодисменты в поминальном зале Склифа (в траурном зале НИИ скорой помощи имени Склифосовского)», — сказал друг артиста.

Церемония прощания с Солоповым прошла 13 мая. Собеседник агентства добавил, что режиссера похоронят на Домодедовском кладбище.

Солопов родился 7 апреля 1956 года в Харькове. В 1977-м окончил актерский факультет Харьковского института искусств, после чего переехал в Донецк. В 1977—1979 годах он был актером Донецкого ТЮЗа.

Наибольшую популярность артист приобрел благодаря роли в советской 4-серийной ленте «Вкус хлеба». Его партнерами в ней были Сергей Шакуров, Эрнст Романов, Наталия Аринбасарова и Николай Еременко.