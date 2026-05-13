Стартовали съемки масштабной исторической драмы «Желтуга». Главные роли в сериале исполняют Александар Радойичич, Елизавета Боярская, Андрей Мерзликин, Артем Быстров, Виктор Добронравов. Режиссером выступает Игорь Твердохлебов.
В центре сюжета — события, разворачивающиеся на границе Российской империи в 1883 году. Картина расскажет о так называемой «Амурской Калифорнии» — самопровозглашенной золотодобывающей республике, где смешались судьбы беглецов со всего света.
Главный герой — студент-геолог Владимир Проскуряков, которого сыграл Александар Радойичич. Его осудили за преступление, которого он не совершал. Во время этапа на каторгу он сбегает, примкнув к банде рецидивиста по кличке Молот (Быстров). Вместе они пробираются через глухую тайгу к Желтуге. Там, среди лачуг и шатров, Проскуряков встречает главу республики — жесткого Корнея Донатовича (Мерзликин), который держит всех в страхе с помощью показательной жестокости. Также он знакомится с вольнолюбивой купчихой Морозовой (Боярская).
Пока Молот пытается подчинить Желтугу себе, напряжение в артели растет. Владимир оказывается втянут в опасную игру, где каждое решение имеет свою цену. За беглецами по пятам идет следователь Светозаров (Добронравов) — человек с безупречной репутацией, у которого с Проскуряковым личные счеты.
Елизавета Боярская рассказала о своей героине: «Когда-то она была беззаботной девушкой — озорной, легкой, любящей женой, играющей на фортепиано и поющей романсы. Поехав на каторгу за мужем, пережив его смерть, Морозова попадает в совершенно иной, жестокий мир, где правым всегда оказывается тот, кто сильнее. Оказавшись в Желтуге, на золотых приисках, Устинья была вынуждена научиться выживать. Для этого ей пришлось стать равной мужчинам, обрести власть и вес в обществе, чтобы к ее словам прислушивались и ей доверяли».
По словам Виктора Добронравова, «Желтуга» оказалась «очень крутой, самобытной и мясистой историей с большим количеством колоритных персонажей».
Другие роли в сериале играют Дарья Кукарских, Николай Шрайбер, Антон Адасинский, Дмитрий Куличков, Влад Миллер, Фейя Цзоу, Анастасия Мишина, Максим Колесниченко, Карина Александрова, Алексей Дмитриев, Антон Макуха, Константин Чепурин, Елена Морозова, Владимир Селезнев, Василий Копейкин, Даниил Тябин, Юрий Назаров, Виктор Раков и другие.
Производством проекта занимается компания ВайТ Медиа по заказу телеканала НТВ и онлайн-кинотеатров Иви и Кион. Дата премьеры сериала пока неизвестна.