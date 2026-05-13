Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Историк оценил выбор темнокожей актрисы на роль Елены Прекрасной в «Одиссее» Нолана

Историк Шишкин назвал неисторичным выбор темнокожей на роль Елены Троянской
Лупита Нионго
Лупита НионгоИсточник: Legion-Media.ru

Выбор темнокожей актрисы Лупиты Нионго на роль Елены Троянской в фильме Кристофера Нолана «Одиссея» не имеет ничего общего с историей. Такое мнение Life.ru высказал историк Олег Шишкин. По его словам, греки и троянцы действительно были смуглыми людьми, но относились к народам Средиземноморья.

«Они были смугловатыми, но не африканцами», — подчеркнул он.

Историк считает, что подобные решения сегодня продиктованы не источниками, а современной индустриальной повесткой. Он назвал происходящее «распределением ролей по расовому признаку».

Лупита Нионго
Лупита НионгоИсточник: Legion-Media.ru

«Авторы идут наперекор историчности этого сюжета. Но ничего не мешало им пойти еще дальше — переместить Трою в Африку. Тогда они могли бы делать все, что угодно».

Он также привел в пример Отелло, отметив, что в его случае смена цвета кожи персонажа ударила бы по логике повествования. При этом историк допустил, что создатели могли бы придумать отдельное объяснение происхождению героини, однако в «Илиаде» таких намеков нет.

По мнению Шишкина, сегодня «авторские руки развязаны до предела», а трактовки классических сюжетов все чаще зависят не от текста первоисточника, а от требований современной киноиндустрии.