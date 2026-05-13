Настасья Самбурская призвала не давать деньги уличным попрошайкам

Настасья Самбурская выступила с резким обращением к тем, кто подает на улице. Актриса призвала не давать деньги незнакомцам, которые просят на лечение животных или детей. Свою историю звезда рассказала в соцсети.
По словам Самбурской, к ней на улице подошел мужчина. Сначала он попросил денег на лекарства для больного ребенка, а затем — для жены. Актриса решила уточнить детали: она спросила, есть ли у мужчины рецепты или какой именно диагноз у его родственников. Ответить на эти вопросы незнакомец не смог. Вместо этого он начал ругаться на саму Самбурскую.
Знаменитость отказалась давать деньги и честно призналась в этом подписчикам. В ответ она столкнулась с критикой. Некоторые пользователи заявили, что актриса «не обеднеет», если расстанется с 100−200 рублями. Самбурская не оставила эти упреки без ответа.
«Давайте все сейчас выйдут на улицы и начнут врать про больных детей и животных, а я денежку специально для них помельче разменяю и всю дорогу буду раздавать!» — написала актриса.