Максим Лагашкин показал совместное фото с женой в честь 30-летия брака

Актер Максим Лагашкин, известный по сериалу «Жуки», поздравил свою жену Екатерину Стулову с годовщиной свадьбы. В честь этой даты он опубликовал в личном блоге архивный снимок.
На фото артист показал, как они с супругой выглядели в молодости.
«Жемчужные», — подписал кадр Лагашкин. Пара вместе уже 30 лет. Они поженились, когда оба еще учились в ГИТИСе.
В одном из интервью актер рассказывал, что их свадьба и венчание прошли тайно. Сначала влюбленные просто расписались, и только после этого сообщили о своем решении родственникам.
Лагашкин также отмечал, что в их семье нет места ревности. По его словам, жена позволяет себе многое на съемочной площадке, и он относится к этому абсолютно спокойно. Сама Стулова признавалась в интервью, что некоторые актеры периодически с ней «кокетничают», потому что не знают о ее замужестве — супруги предпочитают сохранять на работе исключительно деловые отношения.
У артистов двое детей: Савва родился в 1999 году, а Лука — в 2013-м. Старший сын пошел по стопам родителей, в 2022 году он окончил актерский факультет лондонского вуза.