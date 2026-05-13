63-летняя звезда «Эмили в Париже» посетила открытие Каннского кинофестиваля

Звезда сериала «Эмили в Париже» Филиппин Леруа-Болье вышла на красную дорожку открытия Каннского кинофестиваля. Об этом пишет Vogue.
63-летняя актриса выбрала фиолетовое полупрозрачное платье Saint Laurent с глубоким декольте. К наряду она добавила бриллиантовое ожерелье и серьги. Стилисты уложили ее волосы в низкий пучок и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.
Леруа-Болье оказалась в числе первых гостей, кто прошелся по ковровой дорожке.
Третий сезон шоу вышел на Netflix 21 декабря 2022 года. Премьера прошла в Париже с размахом: на ней собрались толпы поклонников и весь актерский состав — Лили Коллинз, Эшли Парк, Филиппин Леруа-Болье, Кейт Уолш, Камиль Разат, Лукас Браво и другие.