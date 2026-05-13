Картина «Степные боги» переносит зрителей в август 1945 года — в маленькое село среди степей Дальнего Востока, где рядом с местными жителями находится лагерь японских военнопленных. В центре сюжета — десятилетний мальчик Петька, пытающийся спасти своего друга от загадочной болезни. В этой статье рассказываем, когда выйдет фильм «Степные боги» и другие подробности.
Когда выйдет фильм «Степные боги»
Премьера фильма «Степные боги» в России назначена на 21 мая 2026 года. Прокатчиком картины выступает «Товарищество Независимых Продюсеров».
Интерес к проекту подогревает и литературная основа. Фильм снят по одноименному роману Андрея Геласимова — лауреата премии «Национальный бестселлер». Книга давно считается одним из самых сильных произведений писателя, а потому экранизацию ждали несколько лет.
Режиссером фильма стал Олег Асадулин, ранее работавший над сериалом «Тест на беременность» и фильмом «Булки». Сценарий написал Михаил Зубко, известный по проектам «Первый на Олимпе», «Кентавр» и «Ангелы Ладоги».
Где проходили съемки фильма «Степные боги»
Создатели картины стремились сохранить атмосферу романа — бескрайние степи, ощущение изоляции и тревоги послевоенного времени. Хотя действие происходит в Забайкалье, съемки проходили в других регионах России.
Основной съемочной площадкой стала местность рядом с городом Камышин. Здесь кинематографисты нашли ландшафты, напоминающие дальневосточные степи конца 1940-х годов.
Съемочная группа работала в открытой степной местности между Волгоградом и Саратовом. По словам создателей, эти пространства позволили передать ощущение оторванности маленького села от большого мира — важную часть атмосферы романа.
Первоначально автор книги Андрей Геласимов рассказывал, что съемки планировали проводить непосредственно в Забайкалье. Но позже локации решили перенести ближе к центральной части России — вероятно, из-за производственных и логистических сложностей.
Кто снимается в фильме «Степные боги»
Создатели собрали сильный актерский ансамбль, в котором соединились известные российские артисты и японский актер Джунсуке Киносита. Центральные роли исполнили как звезды большого кино, так и молодые актеры.
В фильме снялись Светлана Иванова, Павел Чинарев, Никита Кологривый, Владимир Стеклов, Дарья Екамасова, Наталья Павленкова, Ольга Лапшина, Яков Шамшин, Алина Ходжеванова, Сергей Грузинов, Остап Риммен и другие.
Особый интерес вызывает участие Джунсуке Киноситы, который играет пленного японского врача Хиротаро — одного из ключевых персонажей истории.
О чем будет фильм «Степные боги»
Действие картины разворачивается летом 1945 года в вымышленном селе Разгуляевка. Советский Союз вступает в войну с Японией, мир потрясен известием о Хиросиме и Нагасаки, а в лагере японских военнопленных начинают загадочно умирать люди.
В центре сюжета — десятилетний Петька, который пытается спасти своего лучшего друга Валеру от неизвестной болезни. Единственным человеком, способным помочь, оказывается японский военнопленный Хиротаро — врач и потомок древнего самурайского рода.
Между мальчиком и пленником постепенно возникает доверие, несмотря на страх, подозрения и военное прошлое. Вместе героям предстоит разобраться в происхождении загадочной болезни и приблизиться к тайне так называемых степных богов.
Интересные факты о фильме «Степные боги»
Работа над «Степными богами» привлекла внимание задолго до премьеры — не только благодаря сильному литературному первоисточнику, но и из-за необычного сочетания жанров. Создатели попытались соединить историческую драму, мистику, детектив и историю взросления, а сама картина стала одним из самых амбициозных проектов последних лет, посвященных послевоенному периоду. Собрали самые интересные факты о фильме, его создании и литературной основе.
- Роман «Степные боги» вышел в 2008 году, а уже через год получил премию «Национальный бестселлер». Для Андрея Геласимова это стало одной из главных литературных побед.
- Интересно, что писатель имеет не только филологическое, но и режиссерское образование — он окончил ГИТИС. Многие его произведения уже экранизировались: по книгам и идеям Геласимова снимались «Жажда», «Ке-Ды», а также сериал «Нулевой пациент», ставший одним из самых обсуждаемых российских проектов последних лет.
- Съемки «Степных богов» стартовали летом 2023 года. Создатели делали ставку не на масштабные батальные сцены, а на атмосферу тревоги, тишины и внутреннего напряжения.
- Еще одна особенность проекта — сочетание нескольких жанров. В истории одновременно присутствуют военная драма, детектив, мистический мотив и история взросления. Это делает «Степных богов» одной из самых необычных российских премьер 2026 года.