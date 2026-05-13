21-летняя дочь Гвинет Пэлтроу в купальнике снялась для рекламы

Дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина Эппл Мартин стала лицом новой рекламной кампании à la Plage от модного дома Chloé. Снимки она опубликовала в своем блоге.
21-летняя модель примерила черный слитный купальник с принтом в виде попугая. Дополнили образ массивные браслеты и подвеска в форме ракушки.
На других кадрах Эппл запечатлена в белых брюках с топом, а также в пестром мини-платье — в центре внимания оказались аксессуары и сумки из новой коллекции.
Стилисты сделали ей «пляжную» укладку и «мокрый» макияж. Автором фото выступил Дэвид Симс. Креативный директор Чемен Камали, который придумал концепцию «сюрреалистической летней фантазии», также работал над съемкой.
Ранее Гвинет Пэлтроу показала редкое фото с 83-летней матерью.