Марго Робби 12 мая посетила премьеру спектакля «1536» в театре «Амбассадорс» в Лондоне.
На красной дорожке 35-летняя актриса появилась в необычном наряде. Она выбрала костюм в гусарском стиле. Наряд звезды фильма «Грозовой перевал» включал в себя черные заниженные брюки, укороченный жакет с золотой вышивкой и топ.
Робби сделала укладку с челкой, собрав часть волос сзади, а также вечерний макияж. Свой образ она дополнила черной маленькой сумочкой, серьгами и кольцами.
В начале мая Марго Робби посетила Met Gala. Актриса надела золотое макси-платье Chanel без бретелей. У наряда был асимметричный подол и шлейф с оборками.
Публика раскритиковала звезду за выбранный наряд. Многие отметили, что платье Робби не вписывается в заявленную тему бала. В этом году она звучала как «Мода — это искусство».