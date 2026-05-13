Режиссер Ратнер отправился в КНР для подготовки съемок «Час пик 4»

Кинорежиссер вошел в состав официальной делегации президента США Дональда Трампа
Крис Такер и Джеки Чан в фильме «Час Пик» (1998)

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Американский кинорежиссер Бретт Ратнер отправился в составе официальной делегации президента США в Китай для подготовки съемок очередного фильма франшизы комедийных боевиков «Час пик». Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на представителя режиссера.

По данным издания, в ходе визита Ратнер планирует выбрать места для съемок фильма «Час пик 4», которые могут начаться в следующем году. Другие подробности не приводятся.

Джеки Чан в фильме «Час пик» (1998 год)Источник: Legion-Media.ru

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп лично выражал интерес в возрождении франшизы «Час пик» (Rush Hour) с Джеки Чаном и Крисом Такером. «Час пик» стал одним из хитов кинопроката 1998 года, у него вышло два продолжения в 2001 и 2007 годах. Рассматривалась возможность съемок четвертой серии, при этом по одной из задумок ее действие могло проходить в Москве, но проект в итоге не был реализован.

В начале 2026 года вышел документальный фильм о первой леди «Мелания», режиссером которой выступил Ратнер. Для него эта лента стала первой работой в качестве режиссера после многолетней паузы на фоне обвинений в сексуальном насилии, которые ряд актрис выдвинули против него в 2017 году. Ратнер отвергал эти обвинения.