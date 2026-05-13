Третий сезон сериала «Кольца власти» выйдет 11 ноября этого года

Третий сезон шоу-приквела к серии «Властелин колец» расскажет о войне между Сауроном и эльфами
Промо-кадр к сериалу «Властелин Колец: Кольца власти»

Стриминговый сервис Amazon Prime Video официально анонсировал, что третий сезон шоу «Властелин колец: Кольца власти» начнет выходить 11 ноября. В апреле издание The Hollywood Reporter сообщало, что старт состоится до конца этого года.

Третий сезон шоу-приквела к серии «Властелин колец» расскажет о войне между Сауроном и эльфами, когда был основан Последний союз. В той же войне Саурон выковал Единое кольцо, которое послужило стартом для событий «Хоббита» и «Властелина колец». Всего в сезоне будет 8 серий.

Сериал продлили на третий сезон в феврале 2025 года, а съемки начались в августе того же года. Всего съемки продлились около 5 месяцев, а затем начались этапы графической обработки и монтажа.