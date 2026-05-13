Джейн Фонда приехала в Канны, чтобы посетить открытие 79-го Каннского кинофестиваля. Для светского выхода 88-летняя актриса выбрала элегантный наряд.
Она надела черное облегающее платье в пол, расшитое пайетками, с воротом и длинными рукавами. Наряд подчеркнул стройную фигуру голливудской звезды.
Стилисты сделали ей укладку, завив волосы в кудри, а визажисты — вечерний макияж. Свой образ Фонда дополнила колье с подвеской в виде большого драгоценного камня.
В этот вечер звезда выступила на сцене, отметив важную роль кинематографа как акта сопротивления.
«Я считаю, что кино всегда было актом сопротивления, потому что мы рассказываем истории… Истории, которые вызывают сочувствие к маргинализированным группам, истории, которые позволяют нам чувствовать, несмотря на различия, истории, которые показывают нам, что существует альтернативное будущее, которое возможно», — сказала актриса.
Ранее Джейн Фонда призвала американцев бороться за свою свободу. Актриса призналась, что переживает за США при власти текущего президенте Дональде Трампе. Фонда обвинила руководство США в похищении людей и депортации американских граждан.