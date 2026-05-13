Екатерина Стулова сыграет в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна. Об этом рассказал сам постановщик, раскрыв оставшуюся часть актерского состава своей экранизации, к которому присоединились Надежда Маркина, Александр Лыков, Елена Захарова и другие.
«Съемки фильма „Война и мир“ продолжаются! Завтра к нам на площадку приедут журналисты, и сейчас самое время раскрыть оставшуюся часть кастинга. Каждый артист уникален и каждый вас удивит», — поделился режиссер в своем блоге.
Екатерина Стулова сыграет хозяйку модного салона Анну Павловну Шерер, Надежда Маркина станет барыней Марьей Дмитриевной, а Елена Захарова — Алиной Курагиной. Александр Лыков предстанет в образе Василия Курагина. Напомним, что роль Анатоля Курагина исполнит его сын Матвей Лыков.
Другие роли в проекте распределились так: Федора Долохова сыграет Антон Момот, графиню Ростову — Поля Полякова, Лизу Болконскую — Алиса Кот, Бурьен — Кристина Кукас, графа Ростова — Игорь Черневич, Багратиона — Карен Бадалов.
Ранее стало известно, что князем Болконским станет Станислав Бондаренко, а роль Наташи Ростовой исполнит Полина Гухман, а Элен Курагиной станет Елизавета Моряк.
Премьера фильма «Война и мир» в российских кинотеатрах состоится 18 февраля 2027 года.