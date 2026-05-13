Екатерина Стулова сыграет мадам Шерер в «Войне и мире» Андреасяна

Актриса присоединилась к актерскому составу фильма вместе с Надеждой Маркиной, Еленой Захаровой и Александром Лыковым
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Екатерина Стулова на съемках фильма «Война и мир» / фото: соцсети
Екатерина Стулова сыграет в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна. Об этом рассказал сам постановщик, раскрыв оставшуюся часть актерского состава своей экранизации, к которому присоединились Надежда Маркина, Александр Лыков, Елена Захарова и другие.

«Съемки фильма „Война и мир“ продолжаются! Завтра к нам на площадку приедут журналисты, и сейчас самое время раскрыть оставшуюся часть кастинга. Каждый артист уникален и каждый вас удивит», — поделился режиссер в своем блоге.

Елена Захарова на съемках фильма «Война и мир» / фото: соцсети
Екатерина Стулова сыграет хозяйку модного салона Анну Павловну Шерер, Надежда Маркина станет барыней Марьей Дмитриевной, а Елена Захарова — Алиной Курагиной. Александр Лыков предстанет в образе Василия Курагина. Напомним, что роль Анатоля Курагина исполнит его сын Матвей Лыков.

Александр Лыков на съемках фильма «Война и мир» / фото: соцсети
Другие роли в проекте распределились так: Федора Долохова сыграет Антон Момот, графиню Ростову — Поля Полякова, Лизу Болконскую — Алиса Кот, Бурьен — Кристина Кукас, графа Ростова — Игорь Черневич, Багратиона — Карен Бадалов.

Игорь Черневич на съемках фильма «Война и мир» / фото: соцсети
Ранее стало известно, что князем Болконским станет Станислав Бондаренко, а роль Наташи Ростовой исполнит Полина Гухман, а Элен Курагиной станет Елизавета Моряк.

Премьера фильма «Война и мир» в российских кинотеатрах состоится 18 февраля 2027 года.