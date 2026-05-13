Вин Дизель анонсировал новый сериал по мотивам «Форсажа»

Вин Дизель дарит поклонникам «Форсажа» новый повод для радости. 58-летний актер появился на презентации NBCUniversal Upfront 11 мая в Нью-Йорке, где сообщил, что по мотивам франшизы разрабатывается новый телесериал.
«За последнее десятилетие мы поняли, что фанаты хотят большего: чтобы мы развивали персонажей и их истории. Мы приняли решение выйти на телевизионный формат», — заявил Дизель собравшимся в беседе с ведущим «Вечернего шоу» Джимми Фэллоном.
Он добавил, что Peacock запускает новые шоу из вселенной «Форсажа», хотя подробности сюжета не разглашаются.
Дизель анонсировал сразу четыре сериала. Инсайдеры стримингового сервиса сообщили изданиям Deadline и Variety, что пока готов только один проект, а остальные находятся на разных стадиях разработки в Universal TV.
Во франшизе «Форсаж» уже есть компьютерный мультсериал «Форсаж: Шпионские гонки», премьера которого состоялась на Netflix в 2019 году, а заключительная серия вышла в 2021 году. Что касается фильмов, то после выхода «Форсажа» в июне 2001 года было снято еще 11 картин, в том числе спин-офф «Форсаж: Хоббс и Шоу».