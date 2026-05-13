Вин Дизель анонсировал новый сериал по мотивам «Форсажа»

Во франшизе «Форсаж» уже есть компьютерный мультсериал «Форсаж: Шпионские гонки», премьера которого состоялась на Netflix в 2019 году, а заключительная серия вышла в 2021 году. Что касается фильмов, то после выхода «Форсажа» в июне 2001 года было снято еще 11 картин, в том числе спин-офф «Форсаж: Хоббс и Шоу».