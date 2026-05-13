Актер также резко высказался о современном кинопроизводстве в целом. Он заявил, что многие новые фильмы, по его мнению, создаются прежде всего ради прибыли, а не ради художественной идеи, и нередко эксплуатируют советское наследие. В числе таких проектов Певцов назвал картины о Высоцком, «Буратино» и «Чебурашке», а также отметил, что среди онлайн-проектов встречаются, как он выразился, «чудовищные» и провокационные работы.