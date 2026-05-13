Дмитрий Певцов резко раскритиковал новый семейный музыкальный фильм «Буратино», назвав его неудачным и даже вредным для детской аудитории. Свое мнение народный артист России высказал в Новороссийске, где проходит фестиваль патриотического кино «Малая земля». Об этом сообщает газета Metro Москва.
По словам актера, он посмотрел картину в самолете по пути на кинофестиваль и остался настолько разочарован, что не советует показывать ее детям. Певцов признался, что заставил себя досмотреть ленту, в которой одну из ролей исполнил Федор Бондарчук, но посчитал сам проект бессодержательным.
Актер также резко высказался о современном кинопроизводстве в целом. Он заявил, что многие новые фильмы, по его мнению, создаются прежде всего ради прибыли, а не ради художественной идеи, и нередко эксплуатируют советское наследие. В числе таких проектов Певцов назвал картины о Высоцком, «Буратино» и «Чебурашке», а также отметил, что среди онлайн-проектов встречаются, как он выразился, «чудовищные» и провокационные работы.
Отдельно артист сравнил современное кино с советской классикой, которая, по его словам, по-прежнему любима зрителями и не теряет актуальности. В пример он привел «Иронию судьбы, или С легким паром!», которую традиционно показывают в праздничные дни и продолжают смотреть миллионы. Певцов также обратил внимание на отсутствие российских фильмов и мультфильмов в рекомендованном списке для школьников, составленном Министерством просвещения.