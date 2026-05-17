Федор Добронравов – о съемках с сыновьями: «Лишний повод их увидеть»

Народный артист раскрыл отношение к совместной работе с сыновьями
Федор и Виктор Добронравовы на премьере фильма «Семь верст до рассвета», фото: пресс-служба
Федор Добронравов прекрасно относится к совместной работе со своими сыновьями-актерами — Виктором и Иваном. Об этом народный артист России рассказал в эксклюзивном интервью Кино Mail.

По словам Добронравова, совместные съемки — «лишний повод увидеть своих сыновей». Актер признался, что Виктор и Иван много работают, из-за чего семья нечасто воссоединяется.

«Я понимаю, что приходит время, когда мы идем на пенсию, а дети наши растут, — рассуждает Добронравов. — А хочется еще как-то тактильно обняться, что-то друг другу сказать, это так редко бывает».

Федор из Иван Добронравовы на съемках фильма «От печали до радости», фото: пресс-служба
Артист поделился, что уже чаще спрашивает совета у сыновей. По словам Добронравова, как представители нового поколения, они «быстрее думают, больше знают».

«Может быть, не хватает чисто житейской мудрости, — предполагает Федор Викторович. — Но это придет, только со временем. А вот что касается профессии и всего остального, они крутые».

Федор, Виктор и Иван Добронравовы нередко появляются в одних и тех же фильмах и сериалах, причем последние двое часто играют сыновей или более молодую «версию» персонажа своего отца.

Виктор Добронравов в фильме «Семь верст до рассвета»
Одна из последних совместных работ представителей актерской династии — военная драма «Семь верст до рассвета», где Виктор Добронравов сыграл уходящего на войну сына Матвея Кузьмина — героя в исполнении Федора Добронравова. Фильм вышел в прокат 30 апреля, Кино Mail выступил информационным партнером картины.