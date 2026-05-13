Кристофер Нолан раскрыл, кого сыграет Лупита Нионго в «Одиссее»

В фильме, основанном на гомеровском эпосе, актриса исполнит сразу две роли
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Лупита Нионго
Лупита НионгоИсточник: Алексей Молчановский

Лупита Нионго сыграет две роли в предстоящем приключенческом фильме Кристофера Нолана «Одиссея». Это подтвердил сам режиссер в интервью журналу Time.

Об участии звезды драмы «12 лет рабства» в фильме было известно с 2024 года, но не сообщалось никакой информации о том, кого именно сыграет актриса.

Выяснилось, что Нионго предстанет в образе Елены Троянской — самой красивой женщины в мире, которая была замужем за спартанцем Менелаем (Джон Бернтал). Елену считали причиной начала Троянской войны после того, как она сбежала от мужа с Парисом.

Лупита Нионго также исполнит роль сестры Елены — Клитемнестры, жены Агамемнона (Бенни Сэфди), который возглавил поход греков на Трою.

Также в фильме появятся: Мэтт Деймон в роли Одиссея, Энн Хэтэуэй в роли Пенелопы, Том Холланд в роли Телемаха, Шарлиз Терон в роли нимфы Калипсо, Роберт Паттинсон в роли Антиноя.

«Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля 2026 года.