Лупита Нионго сыграет две роли в предстоящем приключенческом фильме Кристофера Нолана «Одиссея». Это подтвердил сам режиссер в интервью журналу Time.
Об участии звезды драмы «12 лет рабства» в фильме было известно с 2024 года, но не сообщалось никакой информации о том, кого именно сыграет актриса.
Выяснилось, что Нионго предстанет в образе Елены Троянской — самой красивой женщины в мире, которая была замужем за спартанцем Менелаем (Джон Бернтал). Елену считали причиной начала Троянской войны после того, как она сбежала от мужа с Парисом.
Лупита Нионго также исполнит роль сестры Елены — Клитемнестры, жены Агамемнона (Бенни Сэфди), который возглавил поход греков на Трою.
Также в фильме появятся: Мэтт Деймон в роли Одиссея, Энн Хэтэуэй в роли Пенелопы, Том Холланд в роли Телемаха, Шарлиз Терон в роли нимфы Калипсо, Роберт Паттинсон в роли Антиноя.
«Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля 2026 года.