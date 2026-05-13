Блейк Лайвли планирует возродить свою карьеру в Голливуде

Блейк Лайвли пытается возродить свою карьеру в Голливуде после того, как урегулировала судебный спор с коллегой по фильму «Все закончится на нас» Джастином Бальдони. Звезда «Сплетницы» начала свой план по возвращению в профессию с посещения Met Gala 2026 спустя несколько часов после объявления о завершении скандальных судебных разборок.
«Это не было случайностью — она знала, что все взгляды будут прикованы к ней, и хотела этого. Это был четкий сигнал о том, что она поставила точку в этой ужасной истории и готова публично двигаться дальше с высоко поднятой головой, а не прятаться. Пока она потихоньку пытается привлечь Джастина к ответственности, чтобы покрыть судебные издержки после заключения мирового соглашения. Блейк считает, что провела достаточно времени в тени и у нее нет причин исчезать и прятаться от посторонних глаз», — рассказал источник The Sun.
Сообщается, что Лайвли пытается вернуться к съемкам в ромкомах: «Она хочет, чтобы люди снова вспоминали ее как хорошую актрису, потому что, похоже, обо всем этом забыли. В последнее время она упоминалась в СМИ как "плохая девчонка", и она в отчаянии, потому что считает, что все ее многолетние успехи в кино и на телевидении пошли прахом. Временами, когда негативная реакция была особенно сильной, ей казалось, что она самая ненавистная женщина в Голливуде, и она отчаянно хотела реабилитировать свой образ. Она хотела вернуться к амплуа главной героини романтической комедии, что, как она надеется, снова вызовет у зрителей теплые чувства».
Сейчас у звезды в разработке несколько проектов, в том числе «Список выживших», в котором она сыграет телепродюсера, оказавшуюся на необитаемом острове вместе со знаменитым экспертом по выживанию. Лайвли также работает над экранизацией романа Лианы Мориарти «Тайна мужа».
«Работа над этими проектами велась несколько лет. Это именно то, что ей нужено: понятный главный герой, необычная тема и мощный роман со своей армией поклонников», — отметил источник в беседе с изданием Sun.