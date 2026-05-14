Федор Добронравов высказался о Марии Шукшиной: «Строгая к тому, что происходит»

В эксклюзивном интервью для Кино Mail актер сравнил заслуженную артистку с ее знаменитым отцом

Федор Добронравов раскрыл свое отношение к Марии Шукшиной, с которой снялся вместе в военной драме «Семь верст до рассвета». В эксклюзивном интервью Кино Mail актер предположил, что заслуженная артистка России унаследовала некоторые черты характера у своего отца, советского актера, режиссера, сценариста и писателя Василия Шукшина.

«Маша строгая очень, — признался Добронравов. — Она, наверное, такая, как Василий Макарович». Артист отметил, что не был знаком с Шукшиным, но в его произведениях много персонажей, строгих к окружающему миру, и, возможно, эта черта характера была присуща и самому автору.

Федор Добронравов и Мария Шукшина, фото: Виталий Белоусов
«Я почему-то раньше думал, что Василий Макарович, в силу своего таланта, приукрашивает чуть-чуть своих героев, странных таких. А вот съездил туда, на Алтай и, познакомившись с местными жителями, понял, что он ничего не преувеличивал, просто описал то, что есть. Наверное, это и в нем было. Наверное, это и в Маше. Она строгая к тому, что вокруг нее происходит», – заключил артист.

Мария Шукшина и Федор Добронравов в фильме «Семь верст до рассвета»
Ранее Мария Шукшина раскритиковала современные российские киносказки, заявив, что они воспитывают только цинизм и безответственность. В свою очередь, Федор Добронравов отметил, что он так не считает.

«Я более лояльный. Ну, конечно, есть коммерческие сказки, я тоже в них иногда принимал участие. Из-за которых, так скажем, даже если не стыдно, то гордости нет. Все равно создаются они для детей. Ну, оно как есть. Маша такая. А я думаю, что сказки все равно останутся сказками. И прекрасные, и добрые, и добро все равно побеждает в сказках, и даже в этих коммерческих тоже». 

Шукшина и Добронравов сыграли супругов в военной драме «Семь верст до рассвета», вышедшей на экраны 30 апреля. Кино Mail выступил информационным партнером фильма.